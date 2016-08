6.7.2016 00:00 Henget liikuttavat taiteilijan sivellintä Tiina Lehtosaari alias Donna Farfalla ei halua nimetä maalauksiaan. Näin katsojalle jää enemmän vapautta tulkita teosta. –Hiljennyin hetkeksi kuuntelemaan meren ääniä. Mietiskelin ja lausuin pienen rukouksen. Sen jälkeen kastelin akvarellipaperin ja tartuin siveltimeen. Oli aivan kuin pensseli olisi saanut oman tahdon... Seurasin koko toimitusta melkein kuin sivustakatsojana.

Näin muistelee Tiina Lehtosaari, taiteilijanimeltään Donna Farfalla, muutaman vuoden takaista kokemustaan Tunisiassa.

Puolet elämästään Kotkassa asunut, nykyään helsinkiläinen kasvatustieteiden lisensiaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri oli nuoruudessaan kokeillut piirtämistä ja maalaamista, mutta harrastus oli jäänyt kiireisen elämän jalkoihin.

–Olin kyllä hakenut hieman oppia myös taidekursseilta ja tuntemiltani taidemaalareilta.



Tunisian kokemusten jälkeen Lehtosaaressa heräsi halu tutustua lähemmin kanavoituun taiteeseen, jota myös automaattimaalaamiseksi tai mediaaliseksi taiteeksi kutsutaan. Aiheesta on tehty jopa gradu Lapin yliopistossa.

Useat Lehtosaaren ystävät kokevat saaneensa apua akvarellitekniikalla syntyneistä maalauksista. Hän alkoi miettiä, voiko signeerata taulut omissa nimissään, vaikka ei koe niitä ensi kädessä luoneensa.

–Ratkaisin pulman käyttämällä ystäväni, italialaisen taiteilijan Marco Cecionin minulle antamaa lempinimeä Donna Farfalla, keijukainen.



Kolme Lehtosaaren ystävää on tuonut myös muutamia töitään Kotkan Valokuvakeskuksen näyttelyyn. Mukana ovat kotkalainen Auli Kettunen, helsinkiläinen Outi Kainulainen ja pelkkää etunimeä käyttävä Mari.

Henkien luomaa -näyttely on avoinna 30. heinäkuuta saakka.

JUHA KOSKI

juha.koski@ankkurilehti.fi –Hiljennyin hetkeksi kuuntelemaan meren ääniä. Mietiskelin ja lausuin pienen rukouksen. Sen jälkeen kastelin akvarellipaperin ja tartuin siveltimeen. Oli aivan kuin pensseli olisi saanut oman tahdon... Seurasin koko toimitusta melkein kuin sivustakatsojana.Näin muistelee, taiteilijanimeltään Donna Farfalla, muutaman vuoden takaista kokemustaan Tunisiassa.Puolet elämästään Kotkassa asunut, nykyään helsinkiläinen kasvatustieteiden lisensiaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri oli nuoruudessaan kokeillut piirtämistä ja maalaamista, mutta harrastus oli jäänyt kiireisen elämän jalkoihin.–Olin kyllä hakenut hieman oppia myös taidekursseilta ja tuntemiltani taidemaalareilta.Tunisian kokemusten jälkeen Lehtosaaressa heräsi halu tutustua lähemmin kanavoituun taiteeseen, jota myös automaattimaalaamiseksi tai mediaaliseksi taiteeksi kutsutaan. Aiheesta on tehty jopa gradu Lapin yliopistossa.Useat Lehtosaaren ystävät kokevat saaneensa apua akvarellitekniikalla syntyneistä maalauksista. Hän alkoi miettiä, voiko signeerata taulut omissa nimissään, vaikka ei koe niitä ensi kädessä luoneensa.–Ratkaisin pulman käyttämällä ystäväni, italialaisen taiteilijan Marco Cecionin minulle antamaa lempinimeä Donna Farfalla, keijukainen.Kolme Lehtosaaren ystävää on tuonut myös muutamia töitään Kotkan Valokuvakeskuksen näyttelyyn. Mukana ovat kotkalainen, helsinkiläinenja pelkkää etunimeä käyttävä Mari.Henkien luomaa -näyttely on avoinna 30. heinäkuuta saakka.