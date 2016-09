13.7.2016 14:00 Tangokuningas Kouvolasta Marco Lundbergin kaikki unelmat kävivät toteen Seinäjoen Tangomarkkinoilla. KAI-PEKKA VESALAINEN



Tangokuningas Marco Lundbergille (38) viime torstaina Seinäjoen Tangomarkkinoilla tapahtunut kruunaus oli työvoitto ja unelmien täyttymys. Hän osallistui ensimmäisen kerran Tangomarkkinoiden kuninkuuskilpailuun vuonna 2002. Kuusankoskelaismiehen unelma tangokuninkuudesta syntyi kuitenkin jo 1985.



Marco Lundberg omisti voittonsa edesmenneelle isälleen Voitto Lundbergille. Hän menehtyi 59-vuotiaana ennen 2007 vuoden tangofinaalia, jolloin Marco oli mukana kuninkuusfinaalissa toisen kerran.

Muisto isästä saa tangokuninkaan tunteikkaaksi.

–Isä Voiton nukuttua pois jatkoimme oman perheen kanssa sitten tätä tangomatkaa. Kyllä isä nyt tyytyväisenä hymyilisi.

Tuore tangokuningas kasvatti suoritustaan alkukarsintojen ja finaalin välillä isosti. Hän kävi muutamilla laulutunneilla Juhani Markolan luona Jyväskylässä. Esiintymiseensä hän haki rauhallisuutta mielikuvavaharjoitteiden kautta.



Kuusankoskella perheensä kanssa asuvan Marcon ensikosketus tangoon sijoittuu lapsuuteen, kun hän opetteli 7-vuotiaana laulamaan Ruhtinaan viulun.

–Ennen vuoden 2002 Tangomarkkinoita laulamiseni oli sellaista kotona laulamista, muistelee Marco, jonka setä oli suosittu tangolaulaja Taisto Tammi, täti Tekla Salminen kiersi keikoilla Suomea laajalti ja isä Voittokin lauloi paljon 1960-70-luvulla.

Tuore tangokuningas on keikkaillut viime vuosina vain satunnaisesti. Ensi perjantaina on vuorossa ensimmäinen keikka hallitsevana tangokuninkaana Uittamolla.

–Seuraavan puolen vuoden ajalle on myyty noin 100 keikkaa ja lisää on tulossa. Ohjelmistomme tulee olemaan erittäin tanssittavaa musiikkia.

–Levytyssopimuksesta on tullut kaksi tarjousta. Levyn julkaisun suhteen en halua tehdä hätiköityjä päätöksiä, koska haluan oman näkjöiseni julkaisun.



–Saan jatkossa tehdä kansan parissa työtä, jota olen aina halunnut. Olen edelleen tunnekuohun vallassa enkä osaa vielä edes käsitellä, mitä kaikkea titteli tuo tullessaan.

–Toivon, että minusta tulee koko kansan tangokuningas, nöyrä ja hyvin tanssikansaa palveleva.

–Palaute on ollut pelkästään positiivista. Parasta on tietysti, että kilpailun voitto tuli nöyrällä työllä, aidosti omana itsenäni ilman muilta omaksuttuja maneereita.



Mullistuuko perhe-elämä?

–Kyllä se vähän mullistuu, mutta olemme perheen kanssa keskustelleet asioista etukäteen. Jaana-vaimoni on ollut mukana avustajana tangofinaalissa, joten hänelle kuviot ovat tutut.

Kuntosalilla viihtyvällä Marcolla on vaimonsa kanssa 3,5-vuotias poika Petrus sekä 10-vuotias Marcus ja 15-vuotias Niclas aiemmista suhteista.

–Esiintymispuoli vetää myös jälkikasvua. Vanhin poika Niclas on mukana Lahden Nuorisoteatterissa. Nuorin poika lauleskelee paljon kotona ja on aloittamassa viulunsoiton opinnot.





Tiukka finaali



Seinäjoen Tangomarkkinoilla käytiin torstai-iltana 7. heinäkuuta huikea Tangokuningas 2016 -finaali, jossa Tangokuninkaan titteliä tavoittelevat Benjamin Enroth (Tampere), Marco Lundberg (Kuusankoski), Markku Uhlbäck (Kuopio), Mika Lappalainen (Iisalmi), Petri Ritari (Seinäjoki) ja Visa Luttinen (Helsinki).

Superfinaaliin kuusikosta valikoituivat Marco Lundberg ja Markku Uhlbäck. Lopulta tuomaristo valitsi yksimielisesti uudeksi Tangokuninkaaksi Marco Lundbergin. Hän itse alkoi uskoa voittoonsa vasta kolmivaiheisen finaalin superfinaalivaiheessa, jossa kappaleeksi valikoitui Hurmio.

–Sikäli olin onnekas, etten aikaisemmin ollut laulanut muuta kuin Hurmiota. Toki Öiset kitarat meni omasta mielestäni oikein hyvin. Kun Esa Nieminen antoi viimeisenä tuomarina neljännen kruunun, meni viimeiset 14 vuotta kuin hujauksessa ohi silmissä. Tuli sellainen valtava tunteenpurkaus.

Marco Lundbergin kaunis ja pehmeä ääni sai kiitosta tuomareilta.

Tangokuningas Marco Lundbergille (38) viime torstaina Seinäjoen Tangomarkkinoilla tapahtunut kruunaus oli työvoitto ja unelmien täyttymys. Hän osallistui ensimmäisen kerran Tangomarkkinoiden kuninkuuskilpailuun vuonna 2002. Kuusankoskelaismiehen unelma tangokuninkuudesta syntyi kuitenkin jo 1985.omisti voittonsa edesmenneelle isälleen Voitto Lundbergille. Hän menehtyi 59-vuotiaana ennen 2007 vuoden tangofinaalia, jolloin Marco oli mukana kuninkuusfinaalissa toisen kerran.Muisto isästä saa tangokuninkaan tunteikkaaksi.–Isä Voiton nukuttua pois jatkoimme oman perheen kanssa sitten tätä tangomatkaa. Kyllä isä nyt tyytyväisenä hymyilisi.Tuore tangokuningas kasvatti suoritustaan alkukarsintojen ja finaalin välillä isosti. Hän kävi muutamilla laulutunneilla Juhani Markolan luona Jyväskylässä. Esiintymiseensä hän haki rauhallisuutta mielikuvavaharjoitteiden kautta.perheensä kanssa asuvan Marcon ensikosketus tangoon sijoittuu lapsuuteen, kun hän opetteli 7-vuotiaana laulamaan Ruhtinaan viulun.–Ennen vuoden 2002 Tangomarkkinoita laulamiseni oli sellaista kotona laulamista, muistelee Marco, jonka setä oli suosittu tangolaulaja Taisto Tammi, täti Tekla Salminen kiersi keikoilla Suomea laajalti ja isä Voittokin lauloi paljon 1960-70-luvulla.Tuore tangokuningas on keikkaillut viime vuosina vain satunnaisesti. Ensi perjantaina on vuorossa ensimmäinen keikka hallitsevana tangokuninkaana Uittamolla.–Seuraavan puolen vuoden ajalle on myyty noin 100 keikkaa ja lisää on tulossa. Ohjelmistomme tulee olemaan erittäin tanssittavaa musiikkia.–Levytyssopimuksesta on tullut kaksi tarjousta. Levyn julkaisun suhteen en halua tehdä hätiköityjä päätöksiä, koska haluan oman näkjöiseni julkaisun.tehdä kansan parissa työtä, jota olen aina halunnut. Olen edelleen tunnekuohun vallassa enkä osaa vielä edes käsitellä, mitä kaikkea titteli tuo tullessaan.–Toivon, että minusta tulee koko kansan tangokuningas, nöyrä ja hyvin tanssikansaa palveleva.–Palaute on ollut pelkästään positiivista. Parasta on tietysti, että kilpailun voitto tuli nöyrällä työllä, aidosti omana itsenäni ilman muilta omaksuttuja maneereita.perhe-elämä?–Kyllä se vähän mullistuu, mutta olemme perheen kanssa keskustelleet asioista etukäteen. Jaana-vaimoni on ollut mukana avustajana tangofinaalissa, joten hänelle kuviot ovat tutut.Kuntosalilla viihtyvällä Marcolla on vaimonsa kanssa 3,5-vuotias poika Petrus sekä 10-vuotias Marcus ja 15-vuotias Niclas aiemmista suhteista.–Esiintymispuoli vetää myös jälkikasvua. Vanhin poika Niclas on mukana Lahden Nuorisoteatterissa. Nuorin poika lauleskelee paljon kotona ja on aloittamassa viulunsoiton opinnot.Seinäjoen Tangomarkkinoilla käytiin torstai-iltana 7. heinäkuuta huikea Tangokuningas 2016 -finaali, jossa Tangokuninkaan titteliä tavoittelevat Benjamin Enroth (Tampere), Marco Lundberg (Kuusankoski), Markku Uhlbäck (Kuopio), Mika Lappalainen (Iisalmi), Petri Ritari (Seinäjoki) ja Visa Luttinen (Helsinki).Superfinaaliin kuusikosta valikoituivat Marco Lundberg ja Markku Uhlbäck. Lopulta tuomaristo valitsi yksimielisesti uudeksi Tangokuninkaaksi Marco Lundbergin. Hän itse alkoi uskoa voittoonsa vasta kolmivaiheisen finaalin superfinaalivaiheessa, jossa kappaleeksi valikoitui Hurmio.–Sikäli olin onnekas, etten aikaisemmin ollut laulanut muuta kuin Hurmiota. Toki Öiset kitarat meni omasta mielestäni oikein hyvin. Kun Esa Nieminen antoi viimeisenä tuomarina neljännen kruunun, meni viimeiset 14 vuotta kuin hujauksessa ohi silmissä. Tuli sellainen valtava tunteenpurkaus.Marco Lundbergin kaunis ja pehmeä ääni sai kiitosta tuomareilta. 24.9.2016 > Muovituoppiolut ei maistu 17.9.2016 > Parkkipaikat ilmaisiksi 9.9.2016 > Rekrytointi käynnissä 6.9.2016 > Vähävaraisten lounaita maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin 5.9.2016 > Kännykkä käteen ja töihin 26.8.2016 > Antiloopin ja strutsin lihaa 22.8.2016 > Katuruoka uusin koukku 19.8.2016 > Putkia pian Mussaloon 16.8.2016 > Kotkan kadut kaipaavat korjauksia 12.8.2016 > Maauimalassa polskitaan syyskuussakin << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>