19.7.2016 15:00 Festivaali pannaan kasvamaan! Pioneerifestivaalien yleisötavoite 2 500 saavutettiin, vaikka perjantai-illan sade karsi yleisöä. KAI-PEKKA VESALAINEN

Festivaalin infrasta vastaava Iipu Heinola on tyytyväinen Pioneeripuistoon suunnitellusta tapahtuma-alueen laajennuksesta, jonka on tarkoitus olla valmiina ensi vuoden Erämessuihin mennessä.

–Nykyisen festivaalialueen pohjoispuolelle sijoittuvalle tulevalle tapahtuma-alueelle liikennöinti tapahtuu Napan suunnasta, jolloin lähialueen asujaimistolle aiheutuvista liikenteen häiriötekijöistä päästään, mainitsee Heinola, joka on ollut mukana Suomen Musiikkiyhtiön edustajana Kymenlaakson Messujen ja kaupungin kesken käydyissä neuvotteluissa.



Jo EMU ry:n nimissä Pioneerifestivaalin edeltäjää Koria Rolliakin 1990–2000 -luvuilla järjestäneen Heinolan mukaan festivaali laitetaan vuonna 2017 kasvamaan.

–Ensi vuodelle voidaan lisätä lavojen määrää ja ottaa enemmän yleisöä, jolloin meillä on mahdollisuus jopa Nightwishin kaltaisten bändien kiinnittämiseen, esittää festivaalijohtaja Tuomas Hallikas.



Koordinaattori Esko Lavonen Kouvolan kaupungin nuorisopalveluista kertoo kaupungin tukeneen Pioneerifestivaali-tapahtumaa 8 000 eurolla. Miehen mukaan palaute on ollut positiivista.

–Haluammehan, että Kouvolassa on erilaisia tapahtumia haitarimusiikista rokkiin.

Erityisesti Apocalypticaa tuttavansa Ari Lustbergin kanssa kokemaan tulleen Lavosen mielestä 2016-ohjelmistossa on vanhan toiston makua.

–Esimerkiksi Turmion Kätilöt on mukana joka vuosi.



Iltakymmeneltä lavalle nousee To/Die/For eli Esa Virén (kitara), Juppe Sutela (kitara), Sami Kujala (basso), Matti Huopainen (rummut) ja Jape Perätalo (laulu). Miehistö on tyytyväinen tarjottuun äänentoistoon ja valoefekteihin samoin kuin omaan tekemiseensä. Bändin setti painottuu vanhempiin biiseihin, joita kuullaan Maria Magdalenaa myöten.

Perätalonkin mielestä ohjelmistossa on vanhan kertausta, mutta nostaa osuvina valintoina esiin Apocalyptican, kovana keikkabändinä tunnetun Klamydian sekä ysäribuumiin vastaavan E-Typen.

Hallikas selvittää, että järjestäjätahon vaihduttua tälle kesälle bändejä päästiin tilaamaan vasta joulukuussa, kun kesälle 2017 tilauksia voidaan ryhtyä tekemään heti elokuussa.



–Olemme käyneet studiossa äänittämässä uutta materiaalia. Nyt kun rokki ei ole niin kovassa huudossa, meillä ei ole albumijulkaisun suhteen kuitenkaan mitään kiirettä, jutustelee Perätalo.

Hän kertoo tehneensä akustisia keikkoja Sutelan ja Jimi Sainen kanssa. Lisäksi miehellä on kehitteillä toinen, vielä nimeämätön rokkibändi.

–Menemme Jupen kanssa lähipäivinä äänittämään malliksi pari biisiä. Sen jälkeen valitsemme bändiin jäsenet, jotka pitävät valitsemastamme musatyylistä.

–Ilman Pioneerifestivaalia Kouvolan musiikkielämässä olisi iso aukko, vaikka itse esiinnyn rennommin vieraille kuin tutuille ihmisille, hymyilee Perätalo, jolle Koria on tuttu esiintymispaikka jo Mary-Annin ajoilta.

Keikka- ja treenipaussia pitänyt To/Die/For otti energisellä setillä vakuuttavasti yleisönsä.