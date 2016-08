3.8.2016 09:00 Löytyipäs aika kaivo Puistotyöntekijä Joonas Kärki mittasi kaivon ja veden syvyyttä ja näytti sitä puistotyöpäällikkö Ari Väisäselle (oikealla) ja yrittäjä Jani Hoikkalalle. Veikkolalainen Matti Honkanen jutteli konekuljettaja Jari Skipparin kanssa. Skippari toi kaivon täytteeksi louhetta Mussalosta. Louheella estetään täytetyn kuopan vettyminen. –Enpä tiennyt, että se on noin iso. Luulin sitä tavalliseksi hirsiarkkuiseksi, 3 x 2 -metriseksi, äimistelee Matti Honkanen.

Hän on syntynyt Kotkan Veikkolassa vuonna 1949, ja asuu edelleen samalla kylällä, nyt tuota ”isoa” vastapäätä.

”Iso” on vanha kyläkaivo. Se paljastui viime viikolla kaupungin puistotoimen huhkiman Veikkolan leikkikentän peruskunnostuksen yhteydessä.



Pyöreän kaivon halkaisija on seitsemän metriä. Syvyyttä on kolmisen metriä. Reunat on ladottu graniitista louhituista kivistä. Murikat ovat hieman erikokoisia, silmämääräisesti arvioiden keskikoko on puolisen metriä, korkeus reilut 30 senttiä.

Tekotapa on taidonnäyte.

Puistotyöpäällikkö Ari Väisänen opastaa, että rakennelma on itsekantava. Kivet on kiilattu paikoilleen niin, että ne tukevat toisiaan. Periaatteeltaan siis vähän samantapainen kuin maailman kuuluisimpien kirkkojen kupolit, joskin kaivo ei ole sisäänpäin kaareva ja ulkopuolen maamassa on tukenut seinämiä.

–Kun betoninen kansi rikottiin, vettä kaivossa oli kenties 2,5 metriä, urakoitsija Jani Hoikkala Maanrakennus Hoikkala Oy:stä kertoo ja lisää, että betonikansi oli hapero, mutta raudat kunnossa.

Firma urakoi Veikkolassa konetöitä kaupungin laskuun.

Asevelikylä Veikkolan kasvatin Heikki J. Oksasen pää ynnää:

–Jos halkaisija on seitsemän metriä, on kehä reilut 21 metriä. Vettä on siis ollut noin 50 kuutiota. Aika määrä.



Kymin kunta rakennutti yhteiskaivon samaan aikaan kuin Veikkolan kadut, heti sotien jälkeen 1944–45. Siitä kyläläiset ottivat talousvetensä, jos omaa kaivoa ei ollut tahi sen vesi ei riittänyt. Jonkinmoisessa notkelmassa sijaitsevassa yhteiskaivossa sitä riitti, sillä pohjavesi on lähellä.

–Ämpärillä vettä nosteltiin. Pumppu tuli myöhemmin, Honkanen valistaa.

Pumppu oli tietysti käsikäyttöinen.

–Meillä oli kellarissa oma parin renkaan mittainen. Sammakoita siellä vilisi. Ne huolehtivat, ettei kaivoon päässyt ötököitä, Oksanen turinoi.

Honkanen muistelee, että kauppala (Karhula) veti viemärit Veikkolaan 1964–65. Samalla suositeltiin, että talousvettä ei enää kaivosta otettaisi, sillä mahdollisesti viallisista viemäreistä voisi päästä pöpöjä kaivoon.

–Mutta kyllä siitä vielä kastelu- ja pyykkäysvettä haettiin, Honkanen tietää.

Talvisin kaivo palveli erinomaisesti viereisen luistinradan jäädytyksessä. Tietysti se oli myös kylän palokaivo; tämä saattaisi selittää sen poikkeuksellista kokoa.



Kivet hyötykäyttöön Veikkolan kyläkaivon kivet otetaan talteen, kertoo puistotyöpäällikkö Ari Väisänen. Ne menevät myöhemmin hyötykäyttöön, Kotkan puistotoimella kun on tarvetta melko tasaiseksi työstetyistä kivistä.

Kymi-vaikuttaja Heikki J. Oksanen kovasti toivoi, että ladelma jätettäisiin ennallaan ja vain täytettäisiin.

Kaivoa tutkaillessa Väisänen herkeää fundeeraamaan, josko muutaman kiven voisi jättää muistoksi ja sijoittaa samoille jalansijoille rakennettavan istutusalueen reunaan.



Peruskunnostuksen myötä Veikkolan leikkikentän välineistöä uusitaan. Sinne tuodaan vielä muun muassa kaksitorninen kiipeilyteline, leikkimökki ja hiekkalaatikko. Kaksitasoisen kentän reunoja on jo muotoiltu. Toisesta päästä pääsee talvella laskemaan pulkkamäkeä.

Lisäksi puistotoimi uusii jonkin verran välineistöä muun muassa Hurtanpolulla Pihkoossa, Katajasuolla, Lehtikuusentiellä Aittakorvessa ja Metsärinteellä Mussalossa.

