6.8.2016 01:00 Sähkömiljoonista sopu Markkinat ja olosuhteet ratkaisevat. Alennusmyyntikauden tapaan Kotka joutuu myymään tavaraansa, niin energiaomistuksiaan kuin toriparkin sesonkiaikoja huonommalla hinnalla. Kotka on saamassa myydyksi osan omistamistaan Kymenlaakson Sähkön osakkeista. Kymmenien miljoonien kaupalla Kotka paikkaa talouttaan.

Ankkurin tietojen mukaan Kymenlaakson Sähkön 12 omistajakuntaa ovat päässeet asiassa neuvotteluratkaisuun. Sen mukaan Kymenlaakson Sähkö lunastaa itselleen suurimman osan Kotkan osakkeista.

Ankkuri kysyi puhelimitse aiheesta torstaina päivällä Kotkan kaupunginjohtajalta Henry Lindelöfiltä, mutta tämä ilmoitti johdon assistentin välityksellä, ettei hänellä ole kerrottavaa asiassa.

Kotkan keskeiset luottamushenkilöt, siis kaupunginhallitus ja konsernijaosto ovat koolla tulevana maanantaina. Tällöin myös energiaomistuskauppa otettaneen pöydälle.



Kuntien välinen sopu noudatellee viime keväänä esillä ollutta mallia (Ankkuri 25.5.).

Sen mukaan Kymenlaakson Sähkö lunastaa eli ostaa kaksi kolmasosaa Kotkan osakkeista. Kotka on yhtiön suurin osakkeenomistaja 27 prosentin osuudella. Osakkeita on 62 003 kappaletta.

Yhtiön kotkalaisille omistajille eli veronmaksajille tärkeintä on osakkeista saatava hinta.

Runsaat kaksi vuotta sitten konsulttiyhtiö KPMG arvioi Kotkan koko omistusosuuden arvoksi 84 miljoonaa euroa. Osaketta kohden se on 1 355 euroa. Muissa teetetyissä arvioinneissa osakkeen hinnaksi on laskettu 740 – 1 370 euroa.

Viime vuonna Kotka kauppasi koko osakepottiaan muille omistajakunnille alehintaan 62 miljoonaa euroa eli tuhat euroa osakkeelta.

Jos Kotka myisi mainitut kaksi kolmasosaa osakkeistaan, saisi se tuhannen euron osakehinnalla 41 miljoonaa euroa. Se on täsmälleen sama summa, mikä on kaupungin talouden alijäämä tuoreimman tilinpäätöksen mukaan.

Arvatenkin ”loppuunmyynnissä” osakkeen hinta on kuitenkin tuosta aika tavalla alentunut – onhan muilla kunnilla tinkimisen paikka.

Rahaa tulisi enemmän, jos Kotka pystyisi myymään osakkeensa ulkopuolisille. Tämän estää osakassopimus.



Paavo Vaniala



Toriparkista ei saadaomia takaisin Kotka paikkaa talouttaan myös myymällä toriparkin. Ostajana on Pasaatin omistava Kauppakeskuskiinteistöt FEA Ky, siis käytännössä sijoitusyhtiö Aberdeen (Ankkuri 14.5.). Kauppaan kuuluu myös torin kahvilarakennus.

Myyntihinta on Ankkurin keväällä ennakoima seitsemän miljoonaa euroa. Lisäksi kaupunki saa omistukseensa hallista 30 autopaikkaa. Niiden arvo on 600 000 euroa.

Kotka saa kaupassa ”takkiinsa”.

Syksyllä 2006 valmistunut parkkihalli ja myöhemmin rakennettu kahvila maksoivat yhteensä noin 9,4 miljoonaa euroa.

Koko hintojen ero ei ole kaupungin eli kotkalaisten veronmaksajien tappiota. Parkkia ja kahvilarakennusta hallinnoi kaupungin kokonaan omistama Toriparkki Oy. Se on pystynyt maksamaan 2,9 miljoonan euron pankkilainastaan 1,2 miljoonaa pois.

Erinäisten muiden erien jälkeen kaupunki kirjaa kaupasta myyntitappiota noin 1,5 miljoonaa euroa, mutta saa toisaalta käyttöönsä runsaat viisi miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus käsittelee myyntiä ensi maanantaina ja se menee vielä valtuuston ratkaistavaksi.



Hallituksen esityslista on luettavissa kaupungin nettisivuilla.



