12.8.2016 16:00 Maauimalassa polskitaan syyskuussakin Katariinan sisäallasta joudutaan korjaamaan kolmisen viikkoa. Niinpä ulkoallas on avoinna 13. syyskuuta saakka. Tässä viikonvaihteessa vesi on 30-asteista ja siitä nauttimaan pääsee ilmaiseksi. Kotkansaaren uimahallin eli uimala Katariinan sisäallas suljetaan parin viikon kuluttua sunnuntaina 26. elokuuta korjaustöiden vuoksi. Syyskuun puoliväliin kestävän huoltosulun aikana paikataan altaan vuotoja sekä selvitetään hierovien suihkujen kunto ja korjaustarve.

Kotkansaarella uimaan tottuneet eivät kuitenkaan joudu heitteille. Itse asiassa ulkouinnista nauttiville korjaustöissä on jotain hyvääkin: maauimala on avoinna 13. syyskuuta saakka. Normaalisti 50 metrin ulkoallas on tyhjennetty koulujen alkamisen aikoihin.

–Korjaustyöt liittyvät aiemmin tiedettyihin ongelmiin ja niiden pahentuminen on syy tähän ylimääräiseen huoltosulkuun, liikuntajohtaja Antti Mattila kertoo.



Uimala Katariinan sisäallas on tuottanut ongelmia jo pitkään. Allas pinnoitettiin peruskorjauksen yhteydessä muovilla parikymmentä vuotta sitten, mutta vettä on vuotanut betonirakenteisiin. Betonin sisällä oleva teräs on alkanut kosteuden vuoksi ruostua.

Muovipinnoitus oli aikoinaan edullinen ratkaisu, mutta siitä ei ollut juuri kokemuksia julkisissa uimahalleissa. Vuodet ovat osoittaneet, että kotkalaisten veromarkkoja säästettiin mitä ilmeisimmin väärässä kohdassa.

Uimala Katariina peruskorjataan näillä näkymin vuonna 2018. Antti Mattila kertoo remonttia pohtivien työryhmien kokoontuvan vielä tässä kuussa. Työryhmät kartoittavat laajasti, minkälaisia korjauksia ja muutoksia tuleva käyttö vaatii.



Nyt alkavien korjaustöiden kustannukset eivät ole vielä tiedossa.

–Kaupungin tilahallinnan vuosittaisten peruskunnostusmäärärajojen puitteissa tätä pienimuotoista huoltotyötä tehdään, Mattila kertoo.

Sisäaltaiden sulku saattaa aiheuttaa muutoksia esimerkiksi vesijumpissa. Liikuntatoimi tiedottaa niistä mahdollisimman pian.

Kotkan maauimala on helteisenä kesäpäivinä perinteisesti yleisömagneetti. Kuluvan kesän oikullisuus näkyy kuitenkin kävijämäärissä.

–Ehkä pienimuotoista, säistä johtuvaa hiipumista on havaittavissa tässä vaiheessa kesää, Mattila kuvaa.



Vaikka keli äityisi häijyksi, pääsee ulkoaltaassa polskimaan tänä viikonloppuna ilmaiseksi 30-asteisessa vedessä. Kotkan Energian ja kaupungin tarjoamat lämpimän veden päivät sisältävät myös paljon ohjattua toimintaa.



