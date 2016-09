19.8.2016 16:00 Putkia pian Mussaloon Nord Stream 2 tuo työtä ja liikennettä Kotkaan. Edellisessä urakassa Kotkassa pinnoitettiin betonilla noin 76 000 putkenpätkää. Uudessa urakassa niitä lienee enemmän. Mussalossa ryhdytään taas pinnoittamaan maakaasuputkia. Nyt hanke on Kotkassa paljon mittavampi kuin muutaman vuoden takainen Nord Stream 1 -putkilinja ja kestää runsaat kolme vuotta.

Sidosryhmäsuhdepäällikkö Minna Sundelin Nord Stream -yhtiöstä kertoo, että putkihankkeen pääsopimukset on jo vahvistettu. Ympäristövaikutusten arvioinnin eli yvan asiakirjat ovat valmisteltavina.

Lähiviikkoina sitten selviävät pienemmät yksityiskohdat satamakumppaneineen.

–Kotka on vahvoilla, Sundelin myöntää.



Ankkurin hankkimien tietojen mukaan Kotka on jo Mussalosta vuokrannut 10 hehtaarin maa-alueen hollantilaiselle Wasko-yhtiölle, joka tällä kertaa on saanut urakakseen pinnoittaa kaasuputket. Lisäksi kaupunki on sitoutunut vuokraamaan yhtiölle enimmillään 60 hehtaaria putkien varastoimista varten.



Kaasuputket tuodaan Kotkaan rautateitse Venäjältä. Putkitoimittajia on kolme, kaksi venäläisfirmaa ja linjan eteläistä osaa varten yksi saksalaisyhtiö.

Jos hanke etenee aikataulussa, aletaan putkia rahdata varastoon ilmeisesti jo runsaan kuukauden kuluttua. Pinnoitustyöt aloitettaneen tammikuussa.

Pinnoitustehdashan Kotolahdessa on jo valmiina edellisen urakan jäljiltä. Tehdastontista kaupunki on perinyt koko ajan vuokraa runsaat 200 000 euroa vuodessa.

Maa-alueista Kotka saa varastoinnin ollessa laajimmillaan vuokratuloja noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Hankkeen alussa ja lopussa varastointitarve on tietysti vähäisempi, jolloin myös vuokratulot ovat pienemmät.



Edellisen, vuosina 2010–2012 rakennetun Nord Streamin tapaan nytkin Itämeren pohjaan lasketaan kaksi linjaa. Lähtöpaikka on Pietarin lounaispuolella, kun ykköslinja pää on Viipurin lähellä.

Valmistellun aikataulun mukaan molemmat linjat rakennetaan vuosina 2018 ja 2019. Kaasua niissä alkaa virrata vuoden 2019 lopulla tai vuoden 2020 alussa.

Putkia Kotkaan tuodaan ja aletaan päällystää itse rakennustöitä aikaisemmin, sillä putkia pystytään erikoisaluksilla hitsaamaan ja vetämään meren pohjaan pinnoittamista nopeammin.



Hyvin oletettavaa on, että urakka tuo myös oheistöitä seudulle. Viimeksi esimerkiksi merenpohjaan linjojen alle tarvittiin runsaasti kivimursketta.

Rekkarallista Heinsuon ja sataman välillä jopa valitettiin niin, että kuorma-autot määrättiin ajamaan Mussalontien sijasta Hyväntuulentien kautta. Tällä kertaa nämä kuljetukset on suunniteltu hoidettavan Haminan sataman kautta.



Paavo Vaniala



Nord Stream 2

Maakaasulinja Pietarin lounaispuolelta Saksaan.

Yhtiön osakkaina Gazprom 50 % sekä Basf, Engie, Uniper, OMV ja Shell, kukin 10 %.

Kun putki on pinnoitettu betonilla, painaa se 24 tonnia. Putkia tarvitaan noin 200 000 kappaletta.

Investoinnin arvo noin 8 miljardia euroa. Lähde: Nord Stream 2

