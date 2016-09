22.8.2016 00:00 Katuruoka uusin koukku Jos kaikki natsaa, Kantasataman elämyskeskusta aletaan rakentaa ensi vuodenvaihteessa. Kotka Old Port -projektin vetäjä Cameron Sawyer kertoo, että tontti vuokrataan ja jo valmiiksi tarkastetut rakennusluvat isketään sisään juuri ennen kuin lapiot kaivetaan esille.

–Vuokralaisten määrä on jo riittävä, mutta lopullisten sopimusten ei, Sawyer kertoo.

Liikemiehen mukaan vuokralaissopimuksia tarvitaan pankkia ja investoreita varten, mutta niitä ei toisaalta kannata ”lyödä lukkoon” liiaksi ennakkoon, koska silloin niiden ehdot ovat outletin kannalta heikommat kuin myöhemmin tehtäessä.

Samalla Kotkan hanke kisaa vuokralaisista Vantaan ja Vaalimaan kauppakeskuskaavailujen kanssa.



Uutena ideana Sawyer löi pöytään maanantain lehdistöinfossaan Old Port Street Food Marketin eli pop up -katuruokatorin, johon voi lähteä ravintolayrittäjäksi pienellä pääomalla. Vastaava on esimerkiksi Kööpenhaminassa, Suomesta tällainen puuttuu.

–Se houkuttelee ihmisiä Helsingistä ja etäämmältäkin, Sawyer uskoo.

Sawyerin mielestä tavallisen kauppakeskuksen idea on aikansa elänyt. Nykyaikainen kauppakeskus tarvitsee rinnalle monipuolisia viihdepalveluita.

Katuruokatoria kokeillaan jo ensi kesänä Tall’s Ship Racen aikana.



Elämyskeskuksen kakkosvaiheeksi kaavailtu hotelli viivästyy alkuperäisestä. Nyt se aiotaan kytkeä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun suunnitelmiin.

Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöfin mukaan uuden kampuksen tarpeessa oleva oppilaitos voisi mahdollisesti sijoittua Kantasatamaan. Tällöin Sawyer näkisi kampuksen ja hotellin mielellään samassa kiinteistössä. Kampus-hotelli valmistuisi 2020–22.

Sawyer on myös ideoinut talveksi Joulumarkkinat-tapahtuman. Kesällä Kotka vetää vierailijoita, mutta talvella on hieman ”synkempää” talouden näkökulmasta. Saweyrin mukaan kunnolliselle Joulumarkkinat-tapahtumalle olisi paikka Kotkassa.

Veli-Pekka Kelloniemi Kotka Old Port -projektin vetäjäkertoo, että tontti vuokrataan ja jo valmiiksi tarkastetut rakennusluvat isketään sisään juuri ennen kuin lapiot kaivetaan esille.–Vuokralaisten määrä on jo riittävä, mutta lopullisten sopimusten ei, Sawyer kertoo.Liikemiehen mukaan vuokralaissopimuksia tarvitaan pankkia ja investoreita varten, mutta niitä ei toisaalta kannata ”lyödä lukkoon” liiaksi ennakkoon, koska silloin niiden ehdot ovat outletin kannalta heikommat kuin myöhemmin tehtäessä.Samalla Kotkan hanke kisaa vuokralaisista Vantaan ja Vaalimaan kauppakeskuskaavailujen kanssa.Uutena ideana Sawyer löi pöytään maanantain lehdistöinfossaan Old Port Street Food Marketin eli pop up -katuruokatorin, johon voi lähteä ravintolayrittäjäksi pienellä pääomalla. Vastaava on esimerkiksi Kööpenhaminassa, Suomesta tällainen puuttuu.–Se houkuttelee ihmisiä Helsingistä ja etäämmältäkin, Sawyer uskoo.Sawyerin mielestä tavallisen kauppakeskuksen idea on aikansa elänyt. Nykyaikainen kauppakeskus tarvitsee rinnalle monipuolisia viihdepalveluita.Katuruokatoria kokeillaan jo ensi kesänä Tall’s Ship Racen aikana.Elämyskeskuksen kakkosvaiheeksi kaavailtu hotelli viivästyy alkuperäisestä. Nyt se aiotaan kytkeä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun suunnitelmiin.Kotkan kaupunginjohtajamukaan uuden kampuksen tarpeessa oleva oppilaitos voisi mahdollisesti sijoittua Kantasatamaan. Tällöin Sawyer näkisi kampuksen ja hotellin mielellään samassa kiinteistössä. Kampus-hotelli valmistuisi 2020–22.Sawyer on myös ideoinut talveksi Joulumarkkinat-tapahtuman. Kesällä Kotka vetää vierailijoita, mutta talvella on hieman ”synkempää” talouden näkökulmasta. Saweyrin mukaan kunnolliselle Joulumarkkinat-tapahtumalle olisi paikka Kotkassa. 24.9.2016 > Muovituoppiolut ei maistu 17.9.2016 > Parkkipaikat ilmaisiksi 9.9.2016 > Rekrytointi käynnissä 6.9.2016 > Vähävaraisten lounaita maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin 5.9.2016 > Kännykkä käteen ja töihin 26.8.2016 > Antiloopin ja strutsin lihaa 22.8.2016 > Katuruoka uusin koukku 19.8.2016 > Putkia pian Mussaloon 16.8.2016 > Kotkan kadut kaipaavat korjauksia 12.8.2016 > Maauimalassa polskitaan syyskuussakin << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>