26.8.2016 00:00 Antiloopin ja strutsin lihaa Kotkalainen Lauri Hämäläinen matkaa ei-kenenkään-maalle. Kotkalaisella merivartijalla Lauri Hämäläisellä on joulukuussa edessä erikoinen kahden kuukauden pesti, nimittäin Kuningatar Maudin maalla. Sinne matkatessaan hän istuu lentokoneissa, lopulta laskeutumissuksilla varustetussa DC-3:ssa, yli vuorokauden. Matka Vestfjellan-vuoriston Basen-vuoren rinteellä sijaitsevaan Aboaan tehdään moottorikelkoilla tai isorenkaisilla autoilla.

Putositko kärryiltä?

No, paikka on Antarktis, ja Aboa on Suomen Etelämanner-tutkimusaseman nimi. Sinne Hämäläinen matkaa nyt jo toista kertaa Ilmatieteen laitoksen kahdeksanhenkisen Finnarp-retkikunnan mukana, kokiksi.



Tuhansien kilometrien päässä ”sivistyksestä” toimiminen edellyttää henkilöltä tietynlaisia ominaisuuksia, ettei kilahda kesken kaiken.

–Pääsin mukaan läpäistyäni testit, retkikunnan johtajalla on itselläänkin merivartijataustaa, kertoo Hämäläinen.

Antarktiksesta tulee maallikolle mieleen lähinnä 90 asteen pakkanen, pingviinit ja John Carpenterin versio kauhuelokuvasta The Thing, mutta millaista Etelämantereella oikeasti on?

–Joulukuussa siellä on kevät, joten lämpötila vaihtelee plussan ja -15 asteen välillä. Aurinko ei laske lainkaan ja paistaa todella lämpimästi ja kirkkaasti.

Pingviinejä ei näy, koska suomalaisten asema sijaitsee kaukana rannikosta.

–Pitää vain katsoa, ettei putoa jäärailoihin. Ihmisiä on kuollut siten.



Merikonteista rakennettu, askeettisen näköinen asema on sisältä varsin kotoisa.

–Meillä on jokaisella oma huone. Tiloissa on myös sauna. Tuntuu vapauttavalta, kun ei ole puhelinta ja avaimia taskussa.

Ruokaa Hämäläinen valmistaa kuivatuista ja pakastetuista aineksista. Ainoastaan tuorehedelmiä siellä tulee ikävä.

–Koska rahti on kallista, lihat ja jotkin muut elintarvikkeet otetaan mukaan vasta Kapkaupungista, joten siellä syödään muun muassa antiloopin ja strutsin lihaa sekä erikoisempia kaloja. Ruoat ovat kuitenkin perinteisiä suomalaisia ruokia. Jouluna syödään kinkkua ja kalaa.

–Ja tietysti itse leivottua ruisleipää.

Retkikunta vastaa logistiikasta, jolla tutkijat kuljetetaan ja ylläpidetään kohteessa.

–He tutkivat ilmastoa, jään paksuutta ynnä muuta sellaista.

Veli-Pekka Kelloniemi

veli-pekka.kelloniemi@ankkurilehti.fi

Aboa tutkimusasema

Sijaitsee noin 130 kilometrin päässä rannikolta ja noin 5 000 kilometrin päässä Etelä-Afrikan Kapkaupungista.

Aboa on rakennettu Ruotsin Wasa-tutkimusaseman läheisyyteen. Aboa ja Wasa muodostavat yhdessä Nordenskiöld Base Camp -tukikohdan.

Asemalle on asennettu aurinkopaneeli- ja tuulimyllyjärjestelmät tuottamaan energiaa ympärivuotisille automaattisille mittauslaitteistoille. Aseman ylläpitoon ja lähialueilla liikkumiseen käytetään telakuorma-autoa, traktoria ja moottorikelkkoja.

Aboa tarjoaa hyvät työ- ja asuintilat 12 hengen retkikunnille. Tilapäisesti asemalle mahtuu majoittumaan 18 henkilöä.

