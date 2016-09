5.9.2016 00:00 Kännykkä käteen ja töihin NUORILLE Tunniksi duuniin kymppiä tienaamaan. Ohjaamo suunnitteli Kaisa Heimosen mukaan alunperinkin duunipankin perustamista. Taustalla Samuli Kansa. Nuoren on nyt mahdollista hankkia Kotkan seudulla lyhyt keikkaduuni älypuhelimella. Sen mahdollistaa ilmainen mobiilisovellus Workpilots.

Peruskuorman lyhytkestoisista työtehtävistä sovellukseen latasi kaupungin ylläpitämä Ohjaamo. Se tarjoaa 37 työrupeamaa, ja määrä on tarkoitus nostaa sataan.

Lisäksi mukaan ovat jo lähteneet Kotkan Kauppatie, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys Kakspy, Koskenrinteen Kodit ja Nitro ID. Joukkoon liittyy lähipäivinä Kymenlaakson kauppakamari.



–Me tarvitsemme järjestelyapua Fashion Night -tapahtumaan, joka pidetään 9.–10. syyskuuta, Kauppatien toiminnanjohtaja Samuli Kansa kertoo.

Koskenrinteellä on tarjolla retki- ja kerhoavustajan paikkoja, kutsujen postitusta, puutarhatöitä, Kakspy tarvitsee virikeohjaajia ja siivousapua. Ohjaamon pesteinä on muun muassa aputöitä leirialueilla ja Lasten kulttuurikeskuksessa.

Nuo ovat tyypillisiä, tunnin tai muutaman kestäviä töitä, joita Workpilotsin kautta nuorille tarjotaan. Tekijöitä lyhytkestoiselle työtehtävälle voivat sovelluksella etsiä yritysten ja järjestöjen ohella myös tavalliset kotitaloudet.



Palkkaa nuori saa kympin tunnilta ja sen nuorelle maksaa järjestelmää ylläpitää Work Pilots Oy. Työn tilaavilta yrityksiltä Work Pilots perii 12,95 euroa tunnilta, mihin lisätään arvonlisävero. Kotitaloudelle maksettavaa tulee 16 euroa tunnilta.

Work Pilots hoitaa työn tilaajien puolesta lakisääteiset maksut ja tiedot verottajalle. Sillä on myös tekijöitä varten välttämättömät tapaturma- ja vastuuvakuudet. Eläkettä toimeksiantosuhteista ei kerry.

Yritys on suomalaisten perustama. Sovellus julkaistiin alkuvuodesta. Käytössä se on nyt 11 seutukunnassa, keikkaduunin tekijää kun ei kovin kaukaa voi hakea.

Work Pilotsin toimitusjohtajan Eija Kivirannan mukaan sovelluksella on toistaiseksi hieman alle 2 000 käyttäjää. Älypuhelimien ohella asioida voi myös verkossa.



Samuli Kansa on tyytyväinen uutuuden laajenemiseen Kotkan seudulle. Yksin- ja kaksinyrittäjät tarvitsevat useinkin väliaikaista apua. Monesti sitä on vaikea löytää. Tavallisesti turvaudutaan oman perheen tai tuttavan apuun. Sovellus tarjoaa vaihtoehdon.

–Yrittäjä myös välttää paperitöitä, Kansa huomauttaa.



Ohjaamon koordinaattorin Kaisa Heimosen mielestä helposti löydettävät lyhytkestoiset työtehtävät tarjoavat nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään ja erilaisiin töihin sekä hankkia työkokemusta.

Järjestelmän laajentaminen Kotkaan ei Heimosen mukaan maksa Ohjaamolle mitään. Tarjoamistaan keikkatöistä koituvat kulut se hoitaa kesällä Euroopan sosiaalirahastolta saamallaan 290 000 euron avustuksella.

Niin työn tilaajat kuin tekijät saavat halutessaan apua Ohjaamosta, joka löytyy Pasaatista torin puoleisen sisäänkäynnin läheltä.



PAAVO VANIALA

