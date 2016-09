17.9.2016 00:00 Parkkipaikat ilmaisiksi KIEKOLLE Kotka seurannee Kouvolan esimerkkiä Toriparkki-kauppojen toteuduttua. Kotkansaaren keskustan tienvarsipaikoitus muuttunee ilmaiseksi, kiekolliseksi. Asiaa tulee esittämään kaupungille Kotkan Kauppatie. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Samuli Kansa sanoo, että asia on jo noussut esiin yhdistyksen kokouksessa kuukausi sitten.

–Yhdistyksen hallituksen esityslistalle asia tulee ensi viikolla. Se lisäisi toteutuessaan positiivista imagea kaupunkikuvaan, Kansa toteaa.

Esimerkiksi Kouvola päätti juuri vapauttaa keskustan parkkipaikat maksullisuuden ikeestä.



Kauppatie jätti jo kaksi vuotta sitten aloitteen keskustan maksullisten pysäköintipaikkojen muuttamisesta aikarajoitteisiksi. Tämä ei kuitenkaan johtanut tulokseen.

Ylittämättömänä esteenä on ollut kaupungin omistama Toriparkki Oy. Valtuusto päätti omistajaohjauksen linjauksessaan vuonna 2007, että Toriparkin pysäköinnin on oltava edullisempi kuin muun Kotkansaaren keskustan. Se tarkoitti käänteisesti sitä, että muun paikoituksen on siis oltava kalliimpaa.

Nyt kaupunki on myymässä Toriparkkia, mikä mahdollistaa pysäköinnin hinnoittelun muutoksen.

–Valtuuston omistajaohjaus kohdistuu vain tytäryhtiöihin. Kun omistus siirtyy ulkopuolelle, eivät omistajaohjaussäännökset enää sitä koske, vahvistaa Kotkan kaupunginlakimies Marianna Ruonala.

Ruonala vakuuttaa myös, että vaikka Toriparkin lopullinen kauppasopimus on vielä keskeneräinen, siinä ei tulla ottamaan kantaa kaupungin tienvarsipaikkojen hintapolitiikkaan. Eli mitään kassakaappisopimusta ei tämän suhteen olla tekemässä.

Ankkurin tietojen mukaan myös kotkalaisten poliitikkojen keskuudessa on haluja parkkijärjestelyjen muuttamiseen. Ennen aloitteiden tekemistä he haluavat kuitenkin odottaa, että Toriparkin kauppa on lyöty lukkoon ja rahat ovat kaupungin tilillä.



Kotkansaaren kaduilla on noin 300 maksullista pysäköintipaikkaa. Kaupunki on tienannut niillä noin 150 000 euroa vuodessa. Tulojen menestystä voi kompensoida hieman se, että parkkikiekkoihin siirtyminen saattaa lisätä parkkisakkojen määrää, kuten esimerkiksi Karhulassa kävi.

Lisäksi yrityksiltä ei jää asiakkaita pois ainakaan sen vuoksi, ettei satu olemaan kolikoita mukana pysäköintimaksua varten.

Veli-Pekka Kelloniemi

