24.9.2016 00:00 Muovituoppiolut ei maistu VIIKON KASVO Kotkalainen mies tekee maan parasta kotiolutta. Kuka olet?

–Kotkalainen Harri Puhakka, kotioluen valmistamisen tuore suomenmestari. Osallistun kotioluen EM-kisoihin Roomassa lokakuussa.



Millainen palkinto odottaa EM-kisojen voittajaa?

–Kysymyksessä on siis MoBI European Homebrew Competition, johon osallistun joukkueessa kolmen muun suomalaisen kanssa. Kilpailussa on mukana 150 olutta 110 kilpailijalta kymmenestä eri maasta. Kilpailussa on eri kategorioita, joista jokaisen voittaja palkitaan maineella, kunnialla ja mitalilla.



Miten innostuit alkaa valmistaa itse oluita ja mistä hankit tietoa aiheesta?

–Työpaikalla kerran käytäväkeskustelussa oli puhetta oluen valmistuksesta. Pidin ajatusta mielenkiintoisena, ja joitakin aikoja myöhemmin selailin aiheeseen liittyviä juttuja webistä. Siinä samalla tuli tilattua tarvikkeita verkkokaupasta.



Millainen prosessi oluen valmistaminen on?

–Jos mennään saksalaisen oluen puhtauslain, Reinheitsgebot, mukaan, niin olueen tulee vain vettä, ohramallasta, humalaa ja hiiva. Kotioluen valmistuksessa prosessit ovat aivan samat kuin kaupallisilla käsityöpanimoilla. Myös saatavilla olevat raaka-aineet. Käyminen ja kypsyminen vievät yhteensä 4–6 viikkoa. Raaka-aineille voi laskea hintaa noin pari euroa litra eivätkä välineetkään ole kalliita. Valmistuspaikaksi käy keittiö.



Kerro hieman Copper Mallet Red Ale -oluestasi, miksi se on voittajatyyppiä?

–Se on amerikkalaistyylinen amber ale. Se on tyylilleen ominaisesti kuparin ruskea, makea ja maltainen sekä siinä maistuvat selkeästi tyypilliset sitrukseen taittuvat amerikkalaiset humalalajikkeet. Copper mallet menestyi varmaan siksi, että se on tehty hieman perinteistä monimutkaisemmin. Muun muassa oluen viskositeettiä on pienennetty.

–Jos asiat loksahtavat kohdilleen, niin mahdollisesti Copper Mallettia päästään maistamaan isommallakin joukolla.



Kuvaile täydellinen oluenjuontihetki ja -ympäristö?

–Terassi keskieurooppalaisen kaupungin keskustassa siihen aikaan vuodesta, kun täällä on vielä kylmä, mutta etelämpänä tarkenee jo shortseissa ja t-paidassa.



Mikä on mielestäsi paras kaupassa myytävä olut tällä hetkellä?

–Koffin Porter.



Millaista olutta et voi sietää?

–Velttoon muovituoppiin likaisesta hanasta laskettua vaahdotonta bulkkilageria.



Onko sinulla muita harrastuksia?

–Veneily ja kalastus.



Mikä on parasta Kotkassa?

–Tämän kysymyksen kohdalla voisi aloittaa pitkän filosofisen pohdinnan, mutta sanotaan nyt vain että Meripäivät.



Mottosi elämässä?

–Kokeilemallahan se selviää.



Veli-Pekka Kelloniemi

