29.9.2016 00:00 Toreilla tavataan Toritapahtuma avaa lauantaina kotkalaisyrityksen Puotipäivät -kuukauden. Puotipäivät on kotkalaisten kivijalkayritysten teemakuukausi, jonka aikana seudulla asuvia rohkaistaan tutustumaan paikallisiin kivijalkayrityksiin ja yrittäjiin.

Toista kertaa järjestettävässä tapahtumassa on mukana peräti 60 eri alojen kotkalaista mikro- ja pk-yritystä.

–Kivijalkayrityksillä, kahviloilla ja ravintoloilla on erityisen tärkeä rooli kaupunkikulttuurin kehittymisessä, tapahtuman organisaattori, Kotkan Kauppatien toiminnanjohtaja Samuli Kansa kertoo.



Puotipäivät avataan toritapahtumilla lauantaina 1. lokakuuta. Karhulan torilla tempaistaan teemakuukauden merkeissä 1.10. klo 10-11. Kotkan torilla puolestaan kello 11-12.

Karhulan torilla tavataan toripäivän merkeissä. Kotkan torilla järjestetään samassa yhteydessä syyssatomarkkinat. Avajaistapahtumassa on paikalla laaja kirjo kotkalaispuotien yrittäjiä ja tuotteita.

–Toreilla jaetaan kampanjailmapalloja sekä etukuponkeja, Samuli Kansa lupaa.



Mukana Puotipäivissä ovat tänä vuonna seuraavat yritykset:

Kangas Keidas, Studio CutPoint, Karhulan Helmi, Tamburiini, Ompelimo Kaiku, Goodwill Kotka, Sampo Sauna & Spa, Illumitech Lighting Store, Karhunkulman ompelupalvelu, Lindo Lifestyle, Terapiakeskus Manuelle, Moliendo Cafe, Optikkoliike Prisma, Tottakai, Neittamon Juhlapalvelu, Kuva KM Salonen, Autokoulu Ajatus, Karhulan Silmäasema, Pilke Optiikka, Hoitola Viva, Sisustusputiikki PPs Decore, Bar & Cafe Paussi, Kukkakauppa Linnea, Jussin Jättikirppis, Kotkan Datamix, Power Gym, Parturi-kampaamo 25, Cambrigde Valmentaja Aila Rihu ja Lasten Vaatekaappi.

Mukana ovat myös Hyväntuulen Kuntoklubi, Kotkan Silmälasi, California, Lempikukka, Keittiötarvikepuoti Purnukka, Kymenmatkat, Kotkan Kosmetiikkakeskus, Konditoria Coco, Tyyli-Kotka, Erjan Luontaishoitola, Pirjo Kansa Interiors, Cafe SoNetti, Sportpiste, Painotalo Westman, Salon Eijaliisa, Kotkan Leffat, Hyvinvointikeskus Huuma, Karin Puoti, Pikkutiimariini Kymentoimistotarvike, hair design Proffi, Kirjavaisen kalakauppa ja kahvila, Luna Lingerie, Noon Knit, Kotkan Klubi, Brunilan Kelloliike, Lekemarin, Kauppakadun kukkapuoti, McKone, Hevostarvike Pikant, Data Group Kotka, Marina Cafe Laituri.

Petri Piipari

