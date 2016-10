3.10.2016 00:00 Kotkalaisille ei riittänyt rahaa TERVEYS Paraisiin ja Simoon ilmaiset punkkirokotteet, Kotkaan ei. Kotkalaiset jäivät ilman maksutonta punkkirokotetta. Sen sijaan Paraisiin ja Simoon valtion ensi vuoden budjetista löytyy rahat, kun aikaisemmin vain ahvenanmaalaiset ovat saaneet maksuttoman puutiaisaivotulehdusrokotuksen.

Miksi näin, onhan Kotkan saaristokin kovaa punkkialuetta, Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintäneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen?

–Päätöksen taustalla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tekemät raportit puutiaisaivokuumeen esiintymisestä eri puolilla Suomea. Nyt rokotusta laajennetaan Ahvenanmaalta manner-Suomeen Paraisiin ja Simoon, missä tautia on eniten kuntatasolla. On hyvin tiedossa, että Kotkan seudullakin tätä on.



Eikö kuntalaiset aseteta tällä päätöksellä eriarvoiseen asemaan, kun toiset joutuvat hankkimaan rokotteen omalla kustannuksella?

–Tavoitteena ei ole, että yhdenvertaisuus vaarantuisi, mutta kuntien välillä on eroja, samoin kuntien sisällä on eroja aivan lähiöittäin. Raja on kuitenkin nyt vedetty näin kuntatasolla. Johonkin raja on vedettävä.



Eikö rajaa olisi voitu vetää siten, että riskialueella asuvat saisivat ilmaisen rokotteen?

–Se on työn alla. Toiveena olisi, ettei olisi tällaisia raja-aitoja.

THL on esittänyt puutiaisaivotulehdusrokotteen sisällyttämistä kansalliseen rokotusohjelmaan kaikille henkilöille, jotka oleskelevat pidempiaikaisesti alueilla, joilla taudin ilmaantuvuus ylittää 15 tapausta 100 000 asukasta kohden vuodessa. Tällainen on muun muassa Kotkan saaristo.



Puutiaisaivotulehdusrokotukset Paraisten ja Simon kunnissa alkavat ensi vuoden keväällä. Rokotusta tarjotaan kaikille kolme vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

Rokotusten arvellaan säästävän terveydenhuollon kustannuksia. Puutiaisaivotulehduksesta voi seurata pysyvää hengityskonehoitoa vaativa hengityshalvaus, jonka kustannukset yhtä potilasta kohden ovat noin 100 000 euroa vuodessa.

Eduskunta käsittelee hallituksen budjettiesitystä joulukuun lopulla.

Veli-Pekka Kelloniemi

veli-pekka.kelloniemi@ankkurilehti.fi Kotkalaiset jäivät ilman maksutonta punkkirokotetta. Sen sijaan Paraisiin ja Simoon valtion ensi vuoden budjetista löytyy rahat, kun aikaisemmin vain ahvenanmaalaiset ovat saaneet maksuttoman puutiaisaivotulehdusrokotuksen.Miksi näin, onhan Kotkan saaristokin kovaa punkkialuetta, Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintäneuvos–Päätöksen taustalla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tekemät raportit puutiaisaivokuumeen esiintymisestä eri puolilla Suomea. Nyt rokotusta laajennetaan Ahvenanmaalta manner-Suomeen Paraisiin ja Simoon, missä tautia on eniten kuntatasolla. On hyvin tiedossa, että Kotkan seudullakin tätä on.Eikö kuntalaiset aseteta tällä päätöksellä eriarvoiseen asemaan, kun toiset joutuvat hankkimaan rokotteen omalla kustannuksella?–Tavoitteena ei ole, että yhdenvertaisuus vaarantuisi, mutta kuntien välillä on eroja, samoin kuntien sisällä on eroja aivan lähiöittäin. Raja on kuitenkin nyt vedetty näin kuntatasolla. Johonkin raja on vedettävä.Eikö rajaa olisi voitu vetää siten, että riskialueella asuvat saisivat ilmaisen rokotteen?–Se on työn alla. Toiveena olisi, ettei olisi tällaisia raja-aitoja.THL on esittänyt puutiaisaivotulehdusrokotteen sisällyttämistä kansalliseen rokotusohjelmaan kaikille henkilöille, jotka oleskelevat pidempiaikaisesti alueilla, joilla taudin ilmaantuvuus ylittää 15 tapausta 100 000 asukasta kohden vuodessa. Tällainen on muun muassa Kotkan saaristo.Puutiaisaivotulehdusrokotukset Paraisten ja Simon kunnissa alkavat ensi vuoden keväällä. Rokotusta tarjotaan kaikille kolme vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.Rokotusten arvellaan säästävän terveydenhuollon kustannuksia. Puutiaisaivotulehduksesta voi seurata pysyvää hengityskonehoitoa vaativa hengityshalvaus, jonka kustannukset yhtä potilasta kohden ovat noin 100 000 euroa vuodessa.Eduskunta käsittelee hallituksen budjettiesitystä joulukuun lopulla. 3.10.2016 > Kotkalaisille ei riittänyt rahaa 29.9.2016 > Toreilla tavataan 24.9.2016 > Muovituoppiolut ei maistu 17.9.2016 > Parkkipaikat ilmaisiksi 9.9.2016 > Rekrytointi käynnissä 6.9.2016 > Vähävaraisten lounaita maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin 5.9.2016 > Kännykkä käteen ja töihin 26.8.2016 > Antiloopin ja strutsin lihaa 22.8.2016 > Katuruoka uusin koukku 19.8.2016 > Putkia pian Mussaloon << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>