5.10.2016 01:00 Urheilutaloon pääsi valumaan vettä Karhuvuoren urheilutalon kuntosali on jouduttu sulkemaan kosteusvaurion takia. Liikuntajohtaja Antti Mattila arvioi, että se on pois käytöstä vähintään kaksi kuukautta.

Voimailutiloihin pääsi leviämään viikonvaihteen aikana sadevettä talon ulkopuolella, ajoluiskassa olevan sadevesikaivon tukkeuduttua. Mitä ilmeisimmin sen täyttivät puista pudonneet lehdet.

Kun huolto-ovikaan ei ole vesitiivis, pääsi kellariin levittäytymään vettä runsaat määrät.

Kuntosali nyrkkeilytiloineen on päivittäin ahkerassa käytössä. Mattilan mukaan käyttäjille etsitään evakkotiloja muualta kaupungista. Heille tarjotaan aikoja muun muassa Mussalon liikuntaluolasta.

Niiltä, jotka eivät halua käyttää väistötiloja kunnostustöiden aikana, ei Mattilan mukaan myöskään peritä maksua.

Liikuntalautakunnan puheenjohtaja Mika Arola harmittelee vahinkoa. Hän muistuttaa, että korjaustöissä kuivatuksineen on oltava huolellinen ja niihin joudutaan varaamaan riittävän pitkä aika, jotta ehkäistään kosteusongelmat vastaisuudessa.



Kotkan liikuntatoimea tilojen kosteusongelmat ovat viime aikoina koetelleet. Katariinan uimalan sisäallas vuotaa ja vaurioittaa uimahallin tiloja. Hintavaa remonttia valmistellaan.

Ilmeisesti vuotojen seurauksena hallin siipiosan toimistotiloissa ilma on tunkkainen. Tämän takia toimistoväkeä on jouduttu siirtämään evakkotiloihin Stellan taloon.



Paavo Vaniala