4.10.2016 15:00 Raju nosto – jakelu liki 104 000 lehteä Ankkurin ja PK:n yhteisjakelumäärä nousi 8 740 lehdellä. Lehdet painetaan Lehtisepät Oy:n Tuusulun rotaatiossa. Kaupunkilehdet Ankkuri ja PK laajentavat jakeluaan keskiviikkoisin Loviisassa, Anjalassa, Valkealassa sekä Lapinjärvellä. Myös keskiviikon telinejakelua kasvatetaan tuntuvasti.

Jakelumäärän kasvattamiseen päädyttiin yhteistyössä lehtien jakeluoperaattorin Jakelusuora Oy:n kanssa.

Jakelusuora Oy:n toimitusjohtaja Janne Sundqvist kertoo, että Suomen Suoramainonta-ketju on kesän aikana kartoittanut lähes kaikki oman jakeluverkon ulkopuoliset alueet koko Suomessa. Pyrkimys on laajentaa jakelualueita merkittävästi.

–Jakelusuora Oy:n osalta otamme jakeluumme uusina alueina mm. Vastilan Pyhtäällä ja Tuohikotin, Vuohijärven, Vekaranjärven ja Verlan alueet Kouvolassa.

–Kotkan markkina-alueen näkökulmasta jakelumme kattaa jo kaikki taloudet – maaseudut mukaan lukien Itä-Uudellamaalla, josta on moottoritien ansiosta nopea asioida Kotkan alueella.

Laajennuksen taustalla on Sundqvistin mukaan osaltaan myös postilain tuoma mahdollisuus. Posti voi halutessaan ostaa jakelua maaseudulle yksityiseltä jakeluoperaattorilta.

–Näin vähintään viisipäiväinen jakelu voitaisiin turvata myös jatkossa.



Ankkurin ja PK:n toimitusjohtajan Petri Piiparin mukaan näin raju jakelumäärän nosto parantaa kaupunkilehtien alueellista peittoa ja tehokkuutta merkittävällä tavalla.

Kaupunkilehtikaksikko Ankkurin ja PK:n keskiviikon yhteisjakelumäärä, liki 104 000 kappaletta, on kilpailevaan alueelliseen kaupunkilehteen verrattuna peräti 8740 lehteä suurempi. Ankkuri muodostaa lehtikaksikon eteläisen ja PK pohjoisen aluepainoksen. Lehtien sisältö on räätälöity markkina-alueen mukaan, myös tarvittaessa ilmoitusten osalta.

–Laajennus vastaa monen paikallislehden koko painosmäärää ja on kustannusyhtiöillemme merkittävä kädenojennus ilmoitusasiakkaiden ja lukijoiden suuntaan.



Ankkuri ja PK jaetaan Jakelusuora Oy:n jakeluverkon kautta kotitalouksiin keskiviikkoisin.

–Jakelusuora Oy:n tutkimuksen mukaan optimaalisin jakeluaika silmällä pitäen loppuviikon hankintoja on keskiviikkopäivän ja -illan aikana. Päivittäistavarahankinnoista päätettäessä yli 30 prosenttia päätöksistä tehdään ennen torstai-aamua. Tutkimuksen mukaan laadukas kaupunkilehti toimii kirjekuorena mainosesitteille ja koko lukupaketin lukuarvo kasvaa, Janne Sundqvist toteaa.



Ankkurin ja PK:n yhteinen painosmäärä: 103.940 kpl

Ankkurin ja PK:n KMT-lukijamäärä: 83.000 (netto)

