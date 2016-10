14.10.2016 00:00 Flunssapiikki kelpaa iäkkäille Kausi-influenssa saapuu taas vuoden vaihteessa. Riskiryhmät sekä heidän läheisensä tulisi rokottaa. Syksyllä alkaa köhiminen. Koulusta ja töistä joudutaan olemaan pois, kun puhti ei riitä sängystä ylös nousemiseen. Päätä särkee ja nenä punottaa. Kansantalouden rattaat takkuavat.

Tavallista nenän vuotamista ja yskää aiheuttavaa flunssaa kovemmat oireet voi saada aikaan jokavuotinen vitsaus nimeltä kausi-influenssa. Siihen ja sen vakaviin jälkitauteihin Etelä-Kymenlaakson kunnat varautuvat tarjoamalla riskiryhmille ja heidän lähipiiriinsä kuuluville maksuttomia rokotteita, ”flunssapiikkejä”, marraskuun puolesta välistä alkaen.

–Pyhtäällä riskiryhmien rokotukset alkavat 16. marraskuuta Siltakylän palvelukeskuksessa, kertoo Pyhtään terveyskeskusta pyörittävän Attendon johtava hoitaja Marjut Suvilaakso.



Maksuttoman rokotteen saavat varusmiesten ja terveydenhuollon henkilöstön lisäksi raskaana olevat naiset, yli 65-vuotiaat, 6–35 kuukauden ikäiset lapset, sairautensa vuoksi hauraat sekä näiden lähipiiri.

–Rokotteita suositellaan kaikille, jotka haluavat sen hankkia. Terveysasemalle voi tulla myös itse ostettujen rokotteiden kanssa rokotukseen ilman ajanvarausta. Omakustanteisen rokotteen hinta on noin 11 euroa, Suvilaakso kertoo.

Viime vuonna influenssarokotuksissa kävi 1 081 pyhtääläistä.

–Yli 65-vuotiaiden rokotusprosentti oli 49,9, mikä on yli valtakunnallisen keskiarvon. 0–2-vuotiaiden osalta rokotusprosentti oli 19,3, mikä puolestaan jäi hieman valtakunnallisesta keskiarvosta (24%), Suvilaakso vertailee.



Haminassa yli 65-vuotiaista rokotteen otti 50,2 prosenttia. 6–35 kuukauden ikäisten lasten rokottaminen oli kuitenkin vähäistä.

–Toivottavaa olisi, että vanhemmat rokotuttaisivat lapsensa. Kun lapsi ei sairastu, vanhemmatkaan eivät joudu olemaan pois töistä, Haminan hygieniahoitaja Eeva-Kaarina Lonka toteaa.



THL:n mukaan influenssarokote vähentää influenssasta johtuvia kuolemia sekä sairaala- ja laitoshoitoja, vakavan influenssan ilmaantuvuutta sekä jälkitauteja, kuten korvatulehduksia, keuhkokuumeita ja keuhkoputkentulehduksia.

Rokote ei estä sairastumista sadan prosentin varmuudella eikä se estä tavallisen flunssan saamista. THL:n mukaan kuitenkin rokotetun saama influenssa on yleensä lievempi ja siten toipuminen nopeampaa.

Veli-Pekka Kelloniemi

