24.10.2016 17:00 Kotka korottaa veroa Vakavia ilmeitä ensi vuoden talousarvioehdotuksen julkistamistilaisuudessa: palvelujohtaja Jorma Haapanen (lähinnä), talousjohtaja Pietu Mänttäri (nojaa pöytään), kaupunginjohtaja Henry Lindelöf ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Elomaa (pöydän päässä). Kotkalaisten verotus kiristyy ensi vuonna. Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf esittää yhden prosenttiyksikön nostoa.

Tämä tarkoittaa sitä, että vuodessa 25 000 euroa kunnallisverotuksessa verotettavaa tuloa ansaitseva maksaa 250 euroa lisää veroa. 30 000 euron tuloilla ”lisälasku” vuodessa on 300 euroa.

Kun edessä on vaalivuosi, korotusaie tuskin menee läpi rutinoitta. Näin arvelee myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Elomaa (kok.).

–Kun kuunteli talousarviota valmistelleiden viranhaltijoiden perusteluja, näyttää, ettei meillä ole muuta mahdollisuutta.

Elomaa kuitenkin korosti, että tämä on hänen henkilökohtainen näkemyksensä. Esimerkiksi kokoomuksen ryhmä ei ole maanantaina julkistettua budjettiehdotusta vielä käsitellyt.



Kunnallisveron korostusta perustellaan verotulojen pienenemisellä. Maan talous mataa, Kotkaa riivaa suurtyöttömyys, kaupungin väestö ikääntyy ja kaupungin yrityksiltä saamat verotulot supistuvat.

–Veron nostaminen on välttämätöntä, jotta lisäalijäämiä ei kerry, Lindelöf sanoo ja muistuttaa, että kiinteistöveroja Kotka ei nosta.

Prosenttiyksikön korotuksella Kotka saa vuodessa lisätuloja noin 8 miljoonaa euroa. Sen ansiosta ensi vuoden talousarvio on hyvin niukasti plussalla. Liikkumavaraa ei Lindelöfin mielestä ole.

Liki samaisen summan Kotka muuten joutuu maksamaan Kelalle niin sanottuja sakkomaksuja eli pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosaa.



Budjetissa on muutama muukin kohta, johon poliitikot puuttunevat. Lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta aiotaan rajoittaa 1. elokuuta alkaen. Vakituisten koulunkäynninohjaajien palkkaukseen ei ole varattu omaa määrärahaa, vaan he työskentelevät tällä erää valtion hankerahoituksen turvin. Se päättyy ensi keväänä.

Palvelujohtaja Jorma Haapasen mukaan tilanne katsotaan tuolloin uudelleen, kun hankerahoituksen kohtalo selviää.



Kotka aloittaa ensi vuonna Langinkosken ja Korkeakosken koulujen rakennustyöt. Ne rahoitetaan leasingilla.

Talousjohtaja Pietu Mänttärin mukaan leasing tulee ”muutaman prosenttiyksikön kymmenyksen” kalliimmaksi verrattuna tilanteeseen, jossa Kotka voisi maksaa ne budjetista.

Muita, talousarviosta rahoitettavia investointikohteita on yhteensä 17,5 miljoonaa euroa.



Paavo Vaniala



Veroprosentteja tänä vuonna

Kotka 20,50 % (ensi vuonna 21,5)

Kouvola 20,75

Hamina 21,00

Pyhtää 20,25

Virolahti 20,00

Miehikkälä 20,00 %

Valtakunnan korkein on tänä vuonna Savonlinnassa, 22,5 %, alhaisin Kauniaisissa, 16,50 %.

Isoimpia investointeja 2017

Kotkansaaren paloasema

Juha Vainion katu

Munsaaren kunnallistekniikka

Mussalon teollisuusalueet

Siltojen korjaukset

