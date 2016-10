28.10.2016 18:00 Palkkiot heivattiin ylös Yt-neuvotteluja käyvä Xamk nosti hallituksensa palkkioita reilusti. Kotka vastusti. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy on nostanut tuntuvasti hallituksensa palkkioita.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio nostettiin 6 000 eurosta 9 000 euroon, korotusprosentti on 50.

Varapuheenjohtajan vuosipalkkiota korotetaan sata prosenttia eli 3 000 eurosta 6 000:een.

Hallituksen jäsen saa vastaisuudessa korvausta 2 250 euroa, kun se tähän mennessä on ollut 900 euroa. Korotusprosentti on 150.

Lisäksi hallitukseen kuuluvat saavat kultakin kokoukselta 160 euroa kokouspalkkiota. Matkakustannukset tietysti korvataan.



Palkkiosääntö hyväksyttiin yhtiökokouksessa viime viikolla. Kotka vastusti sitä ja halusi pitää vuosipalkkiot ennallaan, mutta jäi vähemmistöön. Kouluyhtiön muut osakkaat ovat Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna.

Korotusta perusteltiin sillä, että kun Xamk virallisesti aloittaa ensi vuoden alusta, lakkautetaan Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin vastaavan hallitukset ja samalla niistä maksetut erilliset palkkiot. Xamkin hallituksen jäsenet ovat toimineet myös kyseisten hallitusten jäseninä.

Kotkan kaupunginhallitus katsoi yksimielisesti, että vuosipalkkioiden korotus on aivan väärä viesti tilanteessa, jossa Xamk käy parhaillaan kaksia yt-neuvotteluja säästöjen löytämiseksi. Neuvottelut koskevat talon koko henkilökuntaa ja voivat johtaa laajoihin irtisanomisiin ja osa-aikaistamisiin.



Viime vuonna Xamk oli kohun keskellä työsuhdeautojen takia. Rehtori Heikki Saastamoiselle hankittiin leasing-sopimuksella S-sarjan loisto-Mersu, jonka lähtöhinta kaupassa on 117 000 euroa. Sopimus jouduttiin purkamaan ja autoseikkailu maksoi Xamk:lle 35 000 euroa.

Mikkeliläinen Saastamoinen toimii myös yhtiön toimitusjohtajana.

Kouvolalaisen vararehtorin Mirja Toikan autoetu pidettiin ennallaan. Toikan työsuhdeautona on 46 000 euron arvoinen C-sarjan Mersu.



Paavo Vaniala



Uusi hallitus mikkeliläiskomentoon Yhtiökokouksessa valittiin Xamk:lle uusi hallitus, jonka nelivuotinen toimikausi alkaa ensi vuoden alusta.

Puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Koivikko Mikkelistä. Hän on 50-vuotias Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen.

Varapuheenjohtajaksi valittiin kotkalainen Jussi Lehtinen, joka on hallituksen nykyinen puheenjohtaja.

Uuden hallituksen jäseniä ovat Anja Eerola Kotkasta, Kimmo Jokiranta Kouvolasta, Pirkko Rahikainen Mikkelistä ja Kirsi Torikka Savonlinnasta. Lisäksi hallitukseen kuuluvat henkilöstön edustajana Jarmo Tuunanen ja opiskelijoiden edustajana Santeri Roivas. on nostanut tuntuvasti hallituksensa palkkioita.Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio nostettiin 6 000 eurosta 9 000 euroon, korotusprosentti on 50.Varapuheenjohtajan vuosipalkkiota korotetaan sata prosenttia eli 3 000 eurosta 6 000:een.Hallituksen jäsen saa vastaisuudessa korvausta 2 250 euroa, kun se tähän mennessä on ollut 900 euroa. Korotusprosentti on 150.Lisäksi hallitukseen kuuluvat saavat kultakin kokoukselta 160 euroa kokouspalkkiota. Matkakustannukset tietysti korvataan.hyväksyttiin yhtiökokouksessa viime viikolla. Kotka vastusti sitä ja halusi pitää vuosipalkkiot ennallaan, mutta jäi vähemmistöön. Kouluyhtiön muut osakkaat ovat Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna.Korotusta perusteltiin sillä, että kun Xamk virallisesti aloittaa ensi vuoden alusta, lakkautetaan Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin vastaavan hallitukset ja samalla niistä maksetut erilliset palkkiot. Xamkin hallituksen jäsenet ovat toimineet myös kyseisten hallitusten jäseninä.Kotkan kaupunginhallitus katsoi yksimielisesti, että vuosipalkkioiden korotus on aivan väärä viesti tilanteessa, jossa Xamk käy parhaillaan kaksia yt-neuvotteluja säästöjen löytämiseksi. Neuvottelut koskevat talon koko henkilökuntaa ja voivat johtaa laajoihin irtisanomisiin ja osa-aikaistamisiin.Xamk oli kohun keskellä työsuhdeautojen takia. Rehtori Heikki Saastamoiselle hankittiin leasing-sopimuksella S-sarjan loisto-Mersu, jonka lähtöhinta kaupassa on 117 000 euroa. Sopimus jouduttiin purkamaan ja autoseikkailu maksoi Xamk:lle 35 000 euroa.Mikkeliläinen Saastamoinen toimii myös yhtiön toimitusjohtajana.Kouvolalaisen vararehtorin Mirja Toikan autoetu pidettiin ennallaan. Toikan työsuhdeautona on 46 000 euron arvoinen C-sarjan Mersu.valittiin Xamk:lle uusi hallitus, jonka nelivuotinen toimikausi alkaa ensi vuoden alusta.Puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Koivikko Mikkelistä. Hän on 50-vuotias Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen.Varapuheenjohtajaksi valittiin kotkalainen Jussi Lehtinen, joka on hallituksen nykyinen puheenjohtaja.Uuden hallituksen jäseniä ovat Anja Eerola Kotkasta, Kimmo Jokiranta Kouvolasta, Pirkko Rahikainen Mikkelistä ja Kirsi Torikka Savonlinnasta. Lisäksi hallitukseen kuuluvat henkilöstön edustajana Jarmo Tuunanen ja opiskelijoiden edustajana Santeri Roivas. 28.10.2016 > Palkkiot heivattiin ylös 25.10.2016 > Kotka korottaa veroa 18.10.2016 > Hovilan aavetalo raivostuttaa 14.10.2016 > Flunssapiikki kelpaa iäkkäille 7.10.2016 > Vanha Kotka elää Veijo Rion kuvissa 5.10.2016 > Ilman intohimoa ei rokkari voi elää > Urheilutaloon pääsi valumaan vettä 4.10.2016 > Häiriötilanteen takia Poksiin on nyt toinen numero > Raju nosto – jakelu liki 104 000 lehteä 3.10.2016 > Kotkalaisille ei riittänyt rahaa << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>