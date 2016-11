10.11.2016 00:00 Minne ufot katosivat Jyrki Laukkasen uusi kirja tarjoaa järjellisen selityksen. Kuvassa ufoa muistuttava Yhdysvaltojen merivoimien miehittämätön Northrop Grumman X-47B nousee lentotukialukselta. Vielä 1960- ja 70-luvuilla lehdissä kerrottiin usein ufo-havainnoista tyyliin ”Outo valoilmiö yötaivaalla.” Olipa joku vieraillut lentävän lautasen sisälläkin. Sittemmin ufobuumi on haalistunut lähes olemattomiin. Mistä ufo-havaintojen voimakas väheneminen johtuu?

Kotkalaisen insinöörieverstiluutnantti evp. Jyrki Laukkasen uutuuskirja Koelentäjän päiväkirjasta II tarjoaa järkeen käyvän selityksen.

Lähes 18 000 lentotuntia 58 vuoden aikana keränneeltä Laukkaselta on usein kysytty, onko hän nähnyt ufoja.

–Yksinkertainen vastaus on, että en ole koskaan nähnyt yhtään ufoa. En liioin ole nähnyt niitä maassakaan ollessani. Olen kyllä nähnyt jos jonkinlaisia rakettilaukaisuja, sääpalloja, valoilmiöitä, tähdenlentoja ja hienoja pilviä, mutta en tunnistamattomia lentäviä esineitä, hän toteaa kirjassaan.



Laukkanen on kyllä itse ollut aiheuttamassa parikin kertaa ufo-havainnon. Marraskuisella yötaivaalla Keski-Suomessa vuonna 1981 hän lensi suosikkikoneellaan MiG-21BIS -hävittäjällä. Jälkipoltto päällä tehty jyrkkä nousu kuuteen kilometriin ja liitely tyhjäkäynnillä takaisin kentälle poiki paikallislehteen oitis jutun lukijan tekemästä ufo-havainnosta.

Edellisenä vuonna Laukkanen ja hänen lentäjätoverinsa Paavo Janhunen olivat matkalla Jyväskylästä Halliin koulukone Leko-70:llä. Janhunen oli todennut, että ufotellaan vähän. He suuntasivat koneen valonheittimet päällä liussa maatalon pihaa kohden ja sammuttivat valot alempana lisäten moottorin tehoa hitaasti. Seuraavana päivänä paikallislehdessä olikin jo uutinen pihalla näkyneestä ja nopeasti kadonneesta oudosta kirkkaasta valosta.

Kirjassa on kattava katsaus USA:n ilmavoimien kalustoon, joista osaa on usein luultu ufoiksi. Futuristisesti muotoillut häivehävittäjät ja vakoilukoneet näyttävätkin yötaivaalla oudoilta.

Esittelyn saa myös kuuluisa Area 51 -alue Nevadan autiomaassa. Ufo-uskovaiset ovat pitkään väittäneet hallituksen salailevan siellä ties mitä. Salailu onkin totta, mutta se liittyy pitkälti kylmän sodan aikaiseen lentokoneiden kehitystyöhön. Suljettujen arkistojen pikkuhiljaa avauduttua arkinen totuus on tullut esiin. Samaa tahtia ovat ufo-havainnot vähentyneet.

Koelentäjän päiväkirjasta II tarjoaa toki paljon muutakin kuin katsauksen ufoihin. Mukana on kertomuksia koelentäjän työstä ja täpäristäkin tilanteista. Koelentäjän ammatti ei totisesti ole huonohermoiselle sopiva. Jos suihkuhävittäjän moottori sammuu 18 kilometrissä lähellä avaruuden rajaa, mitä tehdään? Entä kuinka kauas pienisiipinen hävittäjä liitää moottori sammuksissa vaikkapa kilometrin korkeudesta. Näihinkin löytyy vastaus.



Vaativintakin tekniikan ystävää tyydyttää varmasti kertomus MiG-koneiden värinäongelman Suomessa tapahtuneesta sinnikkäästä ratkaisemisesta.

Mukana on myös purjelentoa aina 1950-luvulta asti. Lentävä museokone Gloster Gauntletkin saa perusteellisen esittelyn.

Laukkasen aiempien teosten tapaan kirjan kuvamateriaali ja painoasu ovat erittäin tasokkaat.

JUHA KOSKI

juha.koski@ankkurilehti.fi



Jyrki Laukkanen: Koelentäjän päiväkirjasta II. 212 sivua. Koala-Kustannus 2016.

