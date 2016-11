11.11.2016 00:00 Ruokajonot eivät kutistu Kotkan seurakunnat jakavat ruokaa ja tarjoavat edullisia lounaita vähävaraisille. Jouluunkin on mahdollista saada avustusta. Kotkan Helluntaiseurakunnan edessä kiemurtelee pitkä jono perjantaisin. Ruokakassin käy hakemassa viikoittain noin 250 henkilöä.

–Määrä elää siten, että se kasvaa aina kuukauden loppua kohden avustusten maksupäivän etääntymisen mukaan, kertoo pastori Kari Ketoja.

Perjantaisin helluntaiseurakunta tarjoaa ruokakassin ohella lämpimän ruoan ja hartaushetken.

–Lisäksi seurakunnan sisäisesti järjestetään vielä keskiviikkoisin pienimuotoinen jako, koska seurakuntaväestäkin löytyy avuntarvitsijoita, toteaa Ketoja.



Viikko alkaa maanantaisin Kotkan seurakuntakeskuksen kahviossa vähävaraisten puolentoista euron lounaalla.

–Meillä käy noin sata ruokailijaa, kertoo diakoniapappi Jukka Hänninen.

Hännisen mukaan kävijät ovat pääosin työttömiä ja heikko-osaisia eläkeläisiä.

–Vaikea sanoa, kasvaako joukko pitkässä juoksussa, mutta sen voi sanoa, että osa on jäänyt pysyvästi apua tarvitseviksi.

Helluntaiseurakunnassa ruokaa käy hakemassa kirjava joukko yksinhuoltajista lapsiperheisiin sekä maahanmuuttajista työttömiin ja laitapuolenkulkijoihin saakka.

–Ikähaitari painottuu kuitenkin, mahdollisesti työttömyyden mukana, hieman vanhemman väen puolelle, Ketoja aprikoi.



Kotkan Vapaaseurakunta antaa ruoka-apua tiistaisin niin sanotussa leipäkirkossa. Hengellisen osuuden jälkeen tarjotaan yhteinen ruokailu ja kahvit. Mukaan annetaan myös ruokakassi.

Kymin seurakunta kokkaa vähävaraisten lounaan Karhulan seurakuntakeskuksessa 20.12. saakka joka tiistai puolentoista euron hintaan.

Langinkosken seurakunnan vähävaraisten lounaat ovat Aittakorven seurakuntatalolla torstaisin.



Pastori Kari Ketoja on tyytyväinen asenneilmaston muuttumisesta koskien ruokahävikin pienentämistä. Kauppa suhtautuu asiaan myönteisemmin.

–Se on vuosien saatossa vaikuttanut siihen, että kaupoista on helpompi saada avustusta. Nykyisin ei ruokaa mene roskiin niin paljon kuin joskus aikaisemmin.

Kotka-Kymin seurakuntayhtymän diakoniatyöltä voi puolestaan anoa jouluavustusta.

–Avustusta annetaan vähävaraisille lapsiperheille ja yksinäisille. Varat ovat peräisin muun muassa kolehdeista ja lionsklubeilta, kertoo diakoniapappi Jukka Hänninen.

Kohdentamattomia lahjoitusvaroja kertyy myös hyväntekeväisyysjärjestöiltä, kuten Kotkan Pelastakaa Lapset -yhdistykseltä. Vähävaraisten joulun pelastamisen asialla toimii myös muun muassa Pelastusarmeijan jokavuotinen Joulupata-keräys.

Veli-Pekka Kelloniemi

veli-pekka.kelloniemi@ankkurilehti.fi