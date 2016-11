17.11.2016 00:00 Kotkan tori säihkyy pian joulua Kauppatie ja yritykset tuovat huipputekniikalla torille tunnelmaa. (Havainnekuva: Kotkan Kauppatie) Kotkan torille pystytetään tällä viikolla joulutunnelmaa loihtivaa valaistustekniikkaa. Kotkan Kauppatie ja joukko yrityksiä ovat käärineet hihat talvisen torin ilmeen kirkastamiseksi. Kauppakadun kohdalle asennetaan 70 metriä pitkä pergola-tyyppinen valokuja. Torin pylväät valaistaan ja koristellaan. Jokaiseen pylvääseen tulee kolme tehokasta heitintä, joilla valaistaan torin kantta eri väreillä.

Torin esiintymislavasta syntyy rusetilla varustettu ”lahjapaketti”. Cafe Paussin edustan teltasta tulee joulumaa, jossa pukki on tavattavissa viikonloppuisin. Napakelkkakin torilta löytyy. Myös lumikasat valaistaan. Kävelykadulla valojen alla voi kaiuttimista kuulla jouluisia säveliä.

Joulutori-idean isä, Kauppatien toiminnanjohtaja Samuli Kansa olisi halunnut virittää torin valotolppien varaan koko torin peittävän tähtitaivaan.

–Rakennelma olisi ollut kuitenkin sen verran painava, että tolppien kestämisestä ei kukaan uskaltanut ottaa vastuuta.



Kansa on kuitenkin erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Hän kehuu mukaan lähteneitä yrityksiä kaupungin vetovoiman edistämisestä. Veronmaksajien rahaa ei torin kohentamiseen juuri kulu.

Koska valot hankitaan useammaksi vuodeksi, voidaan niitä käyttää muuallakin kuin torilla.

Kotkamills, Kotkan Energia ja sen osakkuusyhtiö Karhu Voima ovat panostaneet viisivuotiseen torihankkeeseen huomattavia summia.

–Haluamme olla mukana kehittämässä kaupunkia ja toteuttaa näin yhteiskuntavastuutamme. Kaupungin elävä keskusta on tärkeä asia, olemmehan tässä torin naapurissa, Kotkamillsin viestintäpäällikkö Johanna Mäkelä kertoo.

Samoilla linjoilla on Kotkan Energian talousjohtaja Sanna Kytömäki.

–Hienoa, että Kotkan toria saadaan valosuunnittelulla elävämmiksi. On myös hyvä, että valoja voidaan hyödyntää useita vuosia.



Valaistuksen suunnittelusta vastaa Marko Knuuttila, kotkalainen alan ammattilainen. Lisäksi mukana ovat Pasaati, Renta, Cursor, Sotek-säätiö/Goodwill ja Kotkan kaupunki.

Torin uusi valaistus sytytetään Kotkan joulun avauksessa lauantaina 26. marraskuuta. Tapahtumassa luovutetaan myös Avain jouluun -tunnustus kotkalaista joulutunnelmaa edistäneelle henkilölle tai yhteisölle. Kaupunki tarjoilee joulupuuroa lautasilta, jotka on valmistettu Kotkamillsin upouuden koneen täysin kierrätettävästä kartongista.

Kauppatie on myös haastanut kaikki 201 jäsenyritystään koristelemaan näyteikkunansa jouluiseksi.

JUHA KOSKI

17.11.2016 > Kotkan tori säihkyy pian joulua 11.11.2016 > Ruokajonot eivät kutistu 10.11.2016 > Minne ufot katosivat 2.11.2016 > Ankkuri ei ilmesty lauantaina 5.11. > Ankkurin välissä ensimmäisen Kotkansilmän näköispainos 28.10.2016 > Palkkiot heivattiin ylös 25.10.2016 > Kotka korottaa veroa 18.10.2016 > Hovilan aavetalo raivostuttaa 14.10.2016 > Flunssapiikki kelpaa iäkkäille 7.10.2016 > Vanha Kotka elää Veijo Rion kuvissa << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>