23.11.2016 00:00 Säästöä pienellä vaivalla VIIKON KASVO Energianeuvoja Tommi Tuomi auttaa koko Kymenlaaksossa. Kuka olet?

–Olen Tommi Tuomi, Kymenlaakson energianeuvoja.



Mistä olet kotoisin ja missä asut?

–Olen kotoisin Inkeroisista ja asun Kotkan Hurukselassa.



Olet koulutukseltasi energiatekniikan insinööri. Miksi opiskelit juuri tätä alaa?

–Olin toistakymmentä vuotta teollisuudessa sähköautomaatioasentajana. Tuli tunne, että voisin katsella jotakin muuta. Energia-ala oli luontainen valinta, valmistuin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Metsolan kampukselta kesällä 2015.



Mitä sinulle tulee mieleen sanasta ilmastonmuutos?

–On hyvä, että sen ehkäisemiseen etsitään ratkaisuja. Maailmalla ilmansaasteet näkyvät paljon enemmän kuin meillä Suomessa.



Voisitko harkita sähköauton ostamista?

–Ilman muuta, sitten kun niiden hinta alkaa olla järkevällä tasolla ja latauspaikkoja tulee enemmän. Ja jos ei täyssähköautoa, niin ainakin hybridi.



Annat maksutonta ja henkilökohtaista neuvontaa yksityishenkilöille rakentamiseen, remontointiin ja asumiseen liittyvissä energia-asioissa. Mikä on ollut tähän mennessä vaikein kysymys?

–Se taisi olla se, kun eräs yrittäjä soitti ja kysyi lihan pakastamiseen tarvittavista laitteista. Oli pakko sanoa, etten ollut oikea henkilö vastaamaan.



Entä se yleisin kysymys?

–Maalämmöstä ja aurinkoenergiasta kysellään paljon. Lainattava lämpökamera on hittituote, kun paikallistetaan energiavuotoja. Sellaisen saa lainaksi kunnallisesta rakennusvalvonnasta Virolahdella, Haminassa, Kotkassa ja Kouvolassa.



Mistä energiansäästökohteet yleensä asunnoissa löytyvät?

–Vuotokohtia ovat monesti ikkunoiden ja ovien tiivisteet. Ne ovat helppoja korjauksia eivätkä vaadi paljon investointeja: ikkunalistat pois ja tarvittaessa lisää tiivistystä.



Onko markkinoilla myös huonoja energiaratkaisuja?

–Asiakkaan pitää olla valveilla siitä, mitä ostaa. Yksi huono esimerkki on se, että öljylämmitys vaihdetaan maalämpöön, mutta lämpökaivon porausreiästä tehdään liian lyhyt ja laitteisto on alimitoitettu.



Toimivatko ilmalämpöpumput oikeasti?

–Halvimpien mallien kanssa voi olla ongelmia toiminnassa ja hyötysuhteessa. Invertteripohjaiset laitteistot ovat energiatehokkaampia kuin tavalliset. Lämpöpumpun teho saadaan hyödynnettyä parhaiten, kun sen lämpötila on säädetty esimerkiksi 2–4 astetta patteritermostaattia ylemmäs.

MARTTI LINNA



Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama Kymenlaakson energianeuvontahanke jatkuu vuoden 2017 loppuun. Puolueettoman energianeuvonnan takana ovat kuntien lisäksi alueen energiayhtiöt Kymenlaakson Sähkö, KSS Energia, Kotkan Energia ja Haminan Energia.

