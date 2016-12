12.12.2016 00:00 Kilpavietti vetää valjakkourheiluun EM-MITALI Kotkalainen Petri Kiiski kisaa koiran kanssa. Kickbike nojaa autotallin seinää vasten Tavastilassa. Koiria on jossain, mutta ne eivät hauku. Mies on voitelemassa suksien pohjia. Käden puristus on jämäkkä kuten lajinsa huipulta voi odottaa. Kyseessä on Petri Kiiski, maan kärkikastin valjakkourheilija yhden koiran luokassa.

–Tykkään koirista ja minulla on kova kilpavietti, mies kertoo syyksi harrastukseensa.

Kiiski on suomenmestari valjakkoajon ds1-luokassa, ja samasta luokasta hän sai Englannista EM-kisoista pronssia marraskuussa.



Koiravaljakkoon yhdistyy helposti mielessä reki ja sukset, mutta kyse on myös sulanmaan kisasta.

–Kisamatka on 4–6 kilometrin väliltä. Ds1-luokassa minulla on kickbike eli potkupyörä. Sitä on vetämässä lyhytkarvainen saksanseisoja nimeltään Rossi, kertoo Kiiski.

Kisamatkan pituus määrittyy koirien sietokyvyn mukaan.

–Koira opetetaan siihen, että se vetää koko ajan täysillä.



Mies on kisannut valjakkourheilussa myös muissa luokissa. Koirapyöräilyssä mennään maastopyörällä. Siinä Kiiski jäi juuri ja juuri mitalisijoilta SM-kisassa.

–Päälajini on valjakkohiihto. Siinä koira vetää ja mies hiihtää. Tulin viime talvena SM-kisoissa pronssille. Talvilajeissa kisamatka on yleensä 10–15 kilometriä.

Kiiski on harrastanut valjakkourheilua kuuden vuoden ajan.

–Kyllä tässä aika tosissaan ollaan, rahat ja vapaa-aika menevät.

Mies kiersi syksyllä seitsemät kisat ja treenaa 5–6 kertaa viikossa, osan Kymen Vetokoiraseuran jäsenten kanssa.

Tähtäimessä ovat ensi vuonna Puolassa pidettävät sulanmaan MM-kisat.



Jatkossa Kiiskeä kiinnostaa kahden koiran luokka. Hänellä on kasvamassa lisää lyhytkarvaisia saksanseisojia.

–Jotkut kisaavat lajissa sekarotuisella koiralla, jossa on seassa englanninvinttikoiraa tuomassa nopeutta. Suomessa kaikissa kisoissa ei saa kuitenkaan kisata sekarotuisilla.

Suomen Valjakkourheilijoiden liitto on hyväksytty vastikään Suomen Olympiakomitean jäseneksi.

–Tiedä vaikka tässä olisi joskus olympialaisissa, Petri Kiiski naurahtaa.

Veli-Pekka Kelloniemi

veli-pekka.kelloniemi@ankkurilehti.fi

