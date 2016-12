21.12.2016 00:00 ”Kymenlaakson tulevaisuus on pelottava” Maakuntien yhdistämiskeskustelut ovat lähitulevaisuutta, Kuntaliittoon siirtyvä Lauri Lamminmäki uskoo. Viimeisiä hetkiään Kouvolan kaupunginjohtajana viettävän Lauri Lamminmäen saa vakavaksi kysymys Kymenlaakson tulevaisuudesta.

–Pienen, köyhän, rakennemuutoksen keskellä elävän ja sote-asioissakin väliinputoajaksi jäävän Kymenlaakson tulevaisuuden näkymä on pelottava, jopa uhkaava.



Vuoden 2007 kesällä maakuntaan tullut, ensin Kuusankosken kaupunginjohtajaksi, seuraavana vuonna kuntaliitosprojektin muutosjohtajaksi ja vuoden 2009 alusta uuden Kouvolan kaupunginjohtajaksi nimitetty Lamminmäki uskoo, että jo lähitulevaisuudessa maakuntien yhdistämiset nousevat esille.

–Ei mene montaa vuotta, kun asiasta käydään keskustelua. Ihmiset eivät vain vielä tajua, millaiset pelimerkit maakunnilla tulee valtion ohjauksessa olemaan.

Kouvolan ja Kotkan menemistä kimppaan hän ei sen sijaan pidä realistisena.

–Kaupungit ovat kulttuurisesti ja liikenteellisesti etäällä toisistaan.



Millaisena olet kokenut Kouvolan ja Kotkan kuntayhteistyön

–Siitä puhutaan paljon ja se näyttäytyy negatiivisena jännitteenä, mutta luulen, että käytännön tasolla vuoropuhelu on sujunut hyvin. Molempien kaupunkien tavoitteena on kuitenkin elinvoiman vahvistaminen.

Pohtiessaan viimeisiä isoja ja vaativia töitään kaupunginjohtajana Lamminmäki nostaa esiin sote- ja maakuntauudistuksen, joka toki on ollut jo vuosien projekti. Yksittäisistä hankkeista on viimeisen vuoden aikana eniten työllistänyt Kouvolan aseman seudulle kaavailtu matka- ja tapahtumakeskus.

–Jos katson kauemmas taaksepäin, niin kuntaliitoksen läpivienti ja uuden kunnan rakentaminen on ollut vaativa ponnistus. Työ alkoi vuonna 2007 ja jatkuu yhä. Työni Kouvolan kaupunginjohtajana on ollut koko ajan muutosjohtamista, tilanne ei ole ollut staattinen missään vaiheessa. Prosessi on ollut erityisen raskas siksi, että kun kuntaliitospäätös aikanaan tehtiin, oli kansantalous vahvassa kunnossa. Vuonna 2008 tuli finanssikriisi, ja sen jälkeen on ollutkin tiukkaa.

Ilonaiheitakin on: Kouvolan talous on kohtuullisen hyvässä kunnossa ja henkilöstöä on saatu viimeisen neljän vuoden aikana vähennettyä noin 650. Ja vaikka on ollut yt:t, lomautuksia ja irtisanomisia, niin henkilöstö on jaksanut olla talkoissa mukana.

Mikä huolestuttaa tällä hetkellä?

–Miten käy [Pohjois-Kymen] sairaalan kanssa.



Mitä olet oppinut itsestäsi kaupunginjohtajavuosiesi aikana?

–Kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä on tullut lisää. Se on ottanut koville, että kun keskustellaan itsestään selvistä asioista, niin silti päätökset kestävät vuosia. En ole poliittinen johtaja enkä kansanvillitsijä, vaan enemmänkin asiantuntija, jonka selittää aiempi taustani Kuntaliitossa.

Kuntaliiton yhteysjohtajana Lamminmäen tehtävänä on tukea kuntia siinä suuressa muutoksessa, jonka sote- ja maakuntauudistus tuo tullessaan.

–Työpöytäni on Kuntatalolla Kalliossa, mutta tulen liikkumaan ympäri Suomea. Koti pysyy Kouvolassa, viikkokämpän hankin Helsingistä.

TEIJA PIIPARI

