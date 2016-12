28.12.2016 00:00 Ilotulitukset avaavat juhlavuoden Kymenlaakson taivaalle lentää ennätysmäärä paukkuja. Kymenlaaksossa lentää lauantaina uudenvuodenaattona taivaalle raketti, jos toinenkin. Kaikkien suurin, itse asiassa Suomen suurin, ilotulitus nähdään Kotkassa. Myös Haminassa ja Kouvolassa järjestetään näyttävät ilotulitukset, joihin liittyy runsaasti oheisohjelmaa.

–Tätä ei kannata missata, tämä on ennennäkemätön, sanoo ilotulittaja Teppo Hakkarainen Pyroman-yhtiöstä kuvaillessaan Karhuvuoren vesitornin juurelta kello 18 ammuttavaa ilotulitusta.

Hänen mukaansa vastaavaa ei olla Suomessa nähty, eikä aivan pian tulla näkemään.

–Ilotulituksen SM-kisoissa on viisi joukkuetta, joista jokainen ampuu 200 kiloa taivaalle. Karhuvuoressa ammutaan lauantaina 1 500 kiloa.

Paitsi että tulitteita on paljon, ne myös lentävät korkealle, parhaimmillaan 250 metriin.

–Tarkoituksena on, että ne näkyvät kauas. Nyt ei tarvitse tulla välttämättä tiettyyn paikkaan kuten Karhuvuoren torille, Hakkarainen sanoo.

Kaikki valmistelut ja ampuminen tehdään talkootyönä. Suuri joukko yrityksiä tukee tapahtumaa. Pääsponsoreita ovat Pyromanin lisäksi Kotkan kaupunki, Kymen Monirakenne ja Sterkman Mining. Pääjärjestäjä on Kaakon Kulttuuritehdas.



Kouvola ottaa uuden vuoden vastaan perinteiseen tapaan. Ohjelmistoon kuuluu kello 18 käynnistyvä Kuusankosken VPK:n soihtumarssi. Soihtukulkue lähtee Voikkaan paloasemalta kulkien Voikkaan liikenneympyrään ja takaisin paloasemalle.

Kello 19 alkaa Kuusankoskitalossa uuden vuoden perhejuhla. Kouvolan kaupungin tervehdyksen tuo kunnallisneuvos Jukka Nyberg. Ohjelma jatkuu Sirkuskoulu Bravuurin uuden vuoden sirkusohjelmalla. Tapahtuma kestää noin 50 minuuttia ja kaikki ehtivät vielä Kuusankoskitalon pihalla järjestettävään ilotulitukseen.

Musiikki-ilotulitus alkaa kello 20 ja parhaat katselu- ja kuuntelupaikat löytyvät Kuusankoskitalon pihalta.



Haminan Suomi 100 -juhlavuoden vastaanotto on Tervasaarella lauantaina alkaen kello 10. Ohjelmassa on muiden muassa poniajelua, moottorikelkkarekiajelua, ilmatyynyalusajelua, kiekkolaukaisupiste, arpoja, aarteenetsintää, karkkikoju, mehupiste ja makkaranpaistopisteitä. Osa ohjelmasta riippuu säätilasta.

Saunat ovat lämpimänä 7–10 ja 16–23. Alueen ravintolat palvelevat myös.

Tapahtuman järjestävät Haminan kaupunki, Tervasaaren yrittäjät ja muut yhteistyökumppanit.



JUHA KOSKI

