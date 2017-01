3.1.2017 09:00 Kelan toimisto Kotkassa avoinna loppiaisena Kelan suurimmat toimistot Kotka mukaan lukien tarjoavat asiakaspalvelua myös loppiaisena 6. tammikuuta.

Kotkan Kela on avoinna klo 9–16.

Asiakaspalvelua on tarjolla kuitenkin rajoitetusti. Kelan puhelinpalvelu on avoinna klo 9–16.

Englanninkielinen puhelinpalvelu sekä yhteistyökumppaneille suunnattu viranomaislinja ovat kiinni.