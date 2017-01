11.1.2017 00:00 Seksikauppa lymyilee internetin sivustoilla KYMENLAAKSO Prostituutio poikii ilmoituksia poliisille harvoin. –Olen huumorintajuinen ja ystävällinen nuori nainen, 27 vuotta. Minulla on kauniit kasvot, pitkät hiukset, kaunis treenattu ja seksikäs kroppa, C-kuppi rinnat. Minun asuntooni on erittäin helppo löytää ja tulla.

Näin kertoo Bell-niminen nainen eräällä seksipalveluja välittävällä nettisivustolla tällä viikolla. Tekstiä terästää seitsemän valokuvaa, joissa Bell keikistelee viettelevästi.

Samaiselta nettisivustolta löytyy Bellin lisäksi viisi muuta Kymenlaaksossa palveluja tarjoavaa naista. Kotkassa heitä on kaksi, Kouvolassa neljä. Haminassa maksullista lempeä ei näyttäisi olevan tarjolla lainkaan.



Samaisella sivustolla Helsingissä tarjoilee palveluksiaan 84 naista, Turussa 28 ja Tampereella 24. Eli Kymenlaaksossa prostituutiota harjoitettaisiin ainakin tarjonnan perusteella melko vähän.

Kuvanneeko täkäläinen tarjonnan vähäisyys sitten laaksokunnan talouden tilaa? Nimittäin aivan halpaa lystiä maksullinen rakkaus ei ole. Puolen tunnin käynnin hintahaitari liikkuu sivustojen perusteella 100–140 euron välillä. Tunti maksaa keskimäärin 200 euroa.

Ilmoittajat eivät yleensä kerro kansallisuuttaan. Venla, 35 vuotta mainitsee kuitenkin olevansa suomalainen. Myös ilmoituksen teksti on suomeksi, yleensä ilmoittajat käyttävät englantia.



Prostituutio ei ole Suomessa laitonta. Sen sijaan parittaminen on kiellettyä, samoin asunnon tarjoaminen seksin myyntiä varten. Kiellettyä on myös seksin ostaminen ihmiskaupan uhrilta.

Poliisitutkintaan päätyneiden tapausten määrä vahvistaa myös käsitystä siitä, että prostituutio ei ole Kymenlaaksossa kovin mittava ongelma.

–Prostituutio näyttäytyy Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen rikostilastoissa hyvin pienenä ilmiönä. Viimeisen kahden vuoden aikana Kaakkois-Suomessa on parituksesta, parituksen yrityksestä, törkeästä parituksesta tai törkeän parituksen yrityksestä kirjattu kaksi rikosilmoitusta, rikosylikomisario Juha Junkkari Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta kertoo.



Koko valtakunnassa ilmoituksia edellä mainituista seikoista on kirjattu kahden viime vuoden aikana yhteensä 27.

–Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä tai sen yrityksestä ilmoituksia ei kirjattu laisinkaan ja koko valtakunnassa niitä oli ainoastaan yksi, Junkkari lisää.

Hän muistuttaa, että ilmiönä prostituutio ei ole kadonnut minnekään.

–Tarjontaa löytyy ehkä aikaisempaa enemmän sähköisestä maailmasta, Junkkari toteaa.

Toimitus

toimitus@ankkurilehti.fi Näin kertoo-niminen nainen eräällä seksipalveluja välittävällä nettisivustolla tällä viikolla. Tekstiä terästää seitsemän valokuvaa, joissa Bell keikistelee viettelevästi.Samaiselta nettisivustolta löytyy Bellin lisäksi viisi muuta Kymenlaaksossa palveluja tarjoavaa naista. Kotkassa heitä on kaksi, Kouvolassa neljä. Haminassa maksullista lempeä ei näyttäisi olevan tarjolla lainkaan.Samaisella sivustolla Helsingissä tarjoilee palveluksiaan 84 naista, Turussa 28 ja Tampereella 24. Eli Kymenlaaksossa prostituutiota harjoitettaisiin ainakin tarjonnan perusteella melko vähän.Kuvanneeko täkäläinen tarjonnan vähäisyys sitten laaksokunnan talouden tilaa? Nimittäin aivan halpaa lystiä maksullinen rakkaus ei ole. Puolen tunnin käynnin hintahaitari liikkuu sivustojen perusteella 100–140 euron välillä. Tunti maksaa keskimäärin 200 euroa.Ilmoittajat eivät yleensä kerro kansallisuuttaan., 35 vuotta mainitsee kuitenkin olevansa suomalainen. Myös ilmoituksen teksti on suomeksi, yleensä ilmoittajat käyttävät englantia.Prostituutio ei ole Suomessa laitonta. Sen sijaan parittaminen on kiellettyä, samoin asunnon tarjoaminen seksin myyntiä varten. Kiellettyä on myös seksin ostaminen ihmiskaupan uhrilta.Poliisitutkintaan päätyneiden tapausten määrä vahvistaa myös käsitystä siitä, että prostituutio ei ole Kymenlaaksossa kovin mittava ongelma.–Prostituutio näyttäytyy Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen rikostilastoissa hyvin pienenä ilmiönä. Viimeisen kahden vuoden aikana Kaakkois-Suomessa on parituksesta, parituksen yrityksestä, törkeästä parituksesta tai törkeän parituksen yrityksestä kirjattu kaksi rikosilmoitusta, rikosylikomisarioKaakkois-Suomen poliisilaitokselta kertoo.Koko valtakunnassa ilmoituksia edellä mainituista seikoista on kirjattu kahden viime vuoden aikana yhteensä 27.–Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä tai sen yrityksestä ilmoituksia ei kirjattu laisinkaan ja koko valtakunnassa niitä oli ainoastaan yksi, Junkkari lisää.Hän muistuttaa, että ilmiönä prostituutio ei ole kadonnut minnekään.–Tarjontaa löytyy ehkä aikaisempaa enemmän sähköisestä maailmasta, Junkkari toteaa. 11.1.2017 > Seksikauppa lymyilee internetin sivustoilla 5.1.2017 > Automaatista 58 000 euron pelivoitto 4.1.2017 > On taas tipattoman aika 3.1.2017 > Kelan toimisto Kotkassa avoinna loppiaisena 2.1.2017 > Oikaisu 28.12.2016 > Ilotulitukset avaavat juhlavuoden 21.12.2016 > ”Kymenlaakson tulevaisuus on pelottava” 19.12.2016 > Melkein kuin tv:n dekkareissa 12.12.2016 > Juhlapyhien junat täyttyvät hyvää vauhtia > Seuraa meitä Instagramissa << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>