18.1.2017 00:00 TE-keskuksilla hurja urakka UUSI KÄYTÄNTÖ: Työttömät haastatteluun kolmen kuukauden välein. Työttömille työnhakijoille järjestetään haastatteluja kolmen kuukauden välein kuluvan vuoden alusta alkaen. Henkilökohtaiset haastattelut koskevat kaikkia työttömiä työnhakijoita riippumatta työttömän koulutuksesta tai iästä. Rajauksena on kuitenkin se, että haastateltavalla on takanaan kolmen kuukauden yhtäjaksoinen työttömyys.



–Työttömien asiakasprosessiin on kuulunut yhteydenotto noin puolen vuoden työttömyysjakson jälkeen. Tapaamisia ja haastatteluja ei näin systemaattisesti aikaisemmin ole tehty. Kaikki uudet asiakkaat on alkuhaastateltu ja heidän kanssaan on sovittu työnhaun etenemisestä ja jatkoyhteydenpidosta, palvelujohtaja Jari Saarinen Kaakkois-Suomen TE-toimistosta kertoo tähänastisesta käytännöstä.



Haastatteluja silmälläpitäen valtiovalta on järjestänyt 17 miljoonan euron lisämäärärahan, jonka turvin TE-toimistot voivat vahvistaa henkilöstöresursseja. Toisaalta puhutaan massiivisista asiakasmääristä, kun valtakunnassa on työttömiä 328 520. Kaakkois-Suomen TE-keskuksen alueellakin on työttömiä 21 529, joista noin 13 000 on kymenlaaksolaisia.

–Lisärahoitus on mahdollistanut sen, että olemme voineet palkata lisätyövoimaa tekemään haastatteluja. Kaakkois-Suomessa on tarkoitus palkata yhteensä kymmenen määräaikaista haastattelijaa, mainitsee Saarinen.



Palvelujohtaja tunnustaa voimakkaan satsauksen sähköisiin palveluihin johtaneen siihen, että asiakas ja virkailija pääsevät harvoin tapaamaan toisiaan aikavaraussysteemistä huolimatta.

–Tärkeintä on, ettei kysymys ole vain haastattelusta haastattelun vuoksi. Pitäisi olla mahdollisuus tarjota asiakkaalle myös aitoja vaihtoehtoja. Kun asiakas pääsee kertomaan meille omia toiveitaan, suunnitelmiaan ja näkemyksiään, meillä on mahdollisuus reagoida, vaihtaa näkemyksiä ja suunnitella yhdessä hänen tilanteeseensa sopivia toimenpiteitä.



–Pulma on, etteivät työmarkkinat tällä hetkellä oikein toimi: työnantajilla ei ole tarjota työtä, mikä saattaa turhauttaa työtöntä työnhakijaa.

–Toisaalta asiakkaan kohdatessa aidosti virkailijan on mahdollista vaihtaa näkemyksiä ja yhdessä suunnitella, mitä toimenpiteitä kannattaa tehdä.

KAI-PEKKA VESALAINEN

