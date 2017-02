8.2.2017 00:00 MIELIPIDE: Kotkan kaupungin juuret Carl-Gustav Walldénin mukaan aaltokuvio ja Merikaupunki-ilmaisu eivät profiloi satamakaupunkia. Walldénin itsensä tilaaman logon on suunnitellut graafikko Anu Kaukiainen Studio Loisteesta. Median mukaan Kotka raikastaa identiteettiään uudella graafisella tunnuksella. Uudistuksessa ei tietoisesti ole poistettu satamakaupungin historiaa, näin julistetaan. Ei sitä voinut poistaa, kun siitä ei ollut mainintaakaan. Uusikaan ilme ei kunnioita kotkalaisen satamakulttuurin ja historian perintöä. Siitä puuttuu tunne ja mielikuvat sataman rikkaudesta, jonka mm. taiteen eri suuntaukset tunnistavat. Aaltokuvio ja Merikaupunki-ilmaisu eivät profiloi satamakaupunkia. Mikä tahansa rannikkokaupunki on merikaupunki kuten esimerkiksi Loviisa ja Tammisaari.

Vaikuttaa siltä, että Kotkan syntyhistoria ei ole tämän asian kanssa askarteleville hallussa. Kotkan synty on ”raamatullinen”. Ensin syntyi Kotkan satama, sitten luotiin satamalle järjestyssäännöt ja sitten syntyi kaupunki nimeltään Kotka.

Kun Kymin pitäjän Helilän kylän Lukkarin talon poika Tuomas Lukkari oli kesän 1871 loppupuolella muiden miesten kanssa Kuusisen saaren eteläkärjessä Launapajalla nuottaa vetämässä, he näkivät oudon näyn. Kolmimastoinen kuunari tuli heitä kohti ja se jatkoi matkaansa Kuusisen ja Tiutisen välitse Sunilanlahdelle. Kuunari ankkuroitui Norskankiven luokse. Kyseessä oli ensimmäinen Kotkan satamasta puutavaralastia hakemaan tullut purjealus.

Ilman sen suurempia juhlallisuuksia satama otettiin kaupalliseen käyttöön, jota sahanomistaja Ahlqvist kunnioitti läsnäolollaan hänen vieraillessaan laivan kapteenin luona. Lankunlastaajanaiset tulivat laivan kylkeen soutaen ja he olivat Haminan suunnalta. Yhteensä kymmenen purjealusta kävi ensimmäisenä lastauskesänä hakemassa puutavaralastia Kotkan satamalahdelta.

Sataman liikenne kehittyi nopeasti. Yleisen järjestyksen turvaamiseksi päätettiin, että satama tarvitsee järjestyssäännöt. Mm. synti, tuo maailman yleisin tauti oli saamassa jalansijaa Kotkan satamassa. Suuressa viisaudessaan Hänen Keisarillinen Majesteettinsa allekirjoitti Kotkan Sataman järjestyssäännöt, hamnordning för Kotka hamn 11.5.1877.

Suomen Suuriruhtinaskunnan Senaatin julistuksella Kotkan kaupunki perustettiin Kotkan saarelle 16.4.1878 alueelle, jossa oli jo käynnistetty kaupallinen satamatoiminta. Kotkan kaupungin perustamiskirja allekirjoitettiin 16.7.1879, jolloin kaupunki virallisesti perustettiin. Perustellusti voidaan sanoa, että kaupunki perustettiin sataman jalansijoille.

En ole niin naiivi, että uskoisin minkään muuttuvan, sillä virkamiehet päättävät ja luottamusmiehet luottavat. Virkamies on aina oikeassa. Kotka tunnetaan Suomessa ja maailmalla ennen kaikkea satamakaupunkina, jota vahvistaa sataman kivisiltä laitureilta kumpuava kulttuurinen perintö. Tätä aineetonta ”satamakaupunki käsitettä” ei museotoimi ole puolustanut ainakaan julkisesti. Kotkan kulttuuriväki ja Kotkaseura ovat vaienneet.



