14.2.2017 13:00 Elokuvamaailma tulee Pasaatiin Kauppakeskuksessa avautuu keväällä 2018 neljä teatteria. JUHA KOSKI

juha.koski@ankkurilehti.fi

Kotkalainen elokuvissa käynti muuttuu noin vuoden kuluttua perusteellisesti. Perinteiset elokuvateatterit Kino-Palatsi ja Trio 123 sulkevat ovensa. Samaan aikaan avautuu neljän salin elokuvamaailma kauppakeskus Pasaatissa.

–Elokuvamaailma rakennetaan pääosin uudistilana kauppakeskuksen katolle toisesta kerroksesta ylöspäin, jotta korkeimmilaan 7-metrinen teatteri on mahdollinen, yrittäjä Tero Lindqvist kertoo.

Lindqvistin Kotkan Leffat -yhtiö pyörittää nykyisiä Kotkan elokuvateattereita.

–Kahdeksan vuoden haaveeni on toteutumassa.

Kauppakeskus Pasaatin johtaja Sari Puhilas on luonnollisesti tyytyväinen yhteistyönä syntyvään elokuvamaailmaan.

–Kauppakeskukselle tämä on hieno täydennys viihdetarjontaamme. Kauppakeskusten roolissa tulevaisuudessakin korostuu viihtymisen ja elämysten merkitys, ja me haluamme olla tässä vahvasti mukana, Puhilas toteaa.



Lindqvistin mukaan uudet tilat mahdollistavat myös esteettömän kulkemisen, jolloin esimerkiksi pyörätuolilla pääsee elokuvanautintojen ääreen.

–Pasaatissa voi tulla elokuviin mukavasti suoraan parkkihallista ja pysäköintipaikat riittävät varmasti.

Uuden elokuvakeskuksen suunnittelu on loppusuoralla ja rakentaminen käynnistyy lähiaikoina. Kokonaiskustannus on noin kolme miljoonaa euroa, joka jakautuu Pasaatin ja Kotkan Leffojen kesken.

–Investointi on iso, mutta toimijat lähtevät siihen luottavaisin mielin. Elokuvissa käynti on kansainvälisesti nousussa ja myös Kotkassa kävijämäärät ovat tasaisesti lisääntyneet, Lindqvist toteaa.

Kahden viime vuoden aikana Kotkassa on käyty elokuvissa noin 90 000 kertaa vuodessa. Puhilas ja Lindqvist uskovat, että uudet salit houkuttelevat vuosittain noin 120 000 käyntiä.



Lindqvistin mukaan uudet tilat tulevat näkymään myös ohjelmiston monipuolistumisena.

–Voimme jatkossa pyörittää myös päivänäytöksiä. Pienemmissä saleissa ei enää tarvitse aloittaa näytöstä samaan aikaan. Elokuvia voidaan myös esittää nykyistä pidempään.

Suurin saleista vetää 250 katsojaa, muut ovat 100-, 70- ja 25-paikkaisia. Pienin on niin sanottu vip-sali, johon tulee sähkösäätöiset luksustuolit. Ääni- ja katselutekniikkaa uudistetaan.

–Akustiikaltaan teatteri toteutetaan niin sanotusti kelluvana rakenteena eli äänet eivät kantaudu kauppakeskukseen. Kokonaisuutta ovat suunnittelemassa Suomen huippuasiantuntijat, Lindqvist kertoo.

Kotkan Leffat työllistää nyt kuusi henkilöä, jatkossa yhdeksästä kymmeneen.

Puhilas ja Linqqvist toteavat uusien tilojen palvelevan tarvittaessa myös kokous- ja tapahtumatiloina.

Nykyiset Kino-Palatsin ja Trion tilat ovat taloyhtiöiden omistuksessa. Niiden jatkokäytöstä ei ole vielä suunnitelmia.

Kino-Palatsin tiloissa toimi 1980-luvulla ravintola Tähti-Palatsi, mutta sali muutettiin myöhemmin takaisin alkuperäiseen käyttöönsä elokuvateatteriksi. Kotkalainen elokuvissa käynti muuttuu noin vuoden kuluttua perusteellisesti. Perinteiset elokuvateatterit Kino-Palatsi ja Trio 123 sulkevat ovensa. Samaan aikaan avautuu neljän salin elokuvamaailma kauppakeskus Pasaatissa.–Elokuvamaailma rakennetaan pääosin uudistilana kauppakeskuksen katolle toisesta kerroksesta ylöspäin, jotta korkeimmilaan 7-metrinen teatteri on mahdollinen, yrittäjäkertoo.Lindqvistin Kotkan Leffat -yhtiö pyörittää nykyisiä Kotkan elokuvateattereita.–Kahdeksan vuoden haaveeni on toteutumassa.Kauppakeskus Pasaatin johtajaon luonnollisesti tyytyväinen yhteistyönä syntyvään elokuvamaailmaan.–Kauppakeskukselle tämä on hieno täydennys viihdetarjontaamme. Kauppakeskusten roolissa tulevaisuudessakin korostuu viihtymisen ja elämysten merkitys, ja me haluamme olla tässä vahvasti mukana, Puhilas toteaa.Lindqvistin mukaan uudet tilat mahdollistavat myös esteettömän kulkemisen, jolloin esimerkiksi pyörätuolilla pääsee elokuvanautintojen ääreen.–Pasaatissa voi tulla elokuviin mukavasti suoraan parkkihallista ja pysäköintipaikat riittävät varmasti.Uuden elokuvakeskuksen suunnittelu on loppusuoralla ja rakentaminen käynnistyy lähiaikoina. Kokonaiskustannus on noin kolme miljoonaa euroa, joka jakautuu Pasaatin ja Kotkan Leffojen kesken.–Investointi on iso, mutta toimijat lähtevät siihen luottavaisin mielin. Elokuvissa käynti on kansainvälisesti nousussa ja myös Kotkassa kävijämäärät ovat tasaisesti lisääntyneet, Lindqvist toteaa.Kahden viime vuoden aikana Kotkassa on käyty elokuvissa noin 90 000 kertaa vuodessa. Puhilas ja Lindqvist uskovat, että uudet salit houkuttelevat vuosittain noin 120 000 käyntiä.Lindqvistin mukaan uudet tilat tulevat näkymään myös ohjelmiston monipuolistumisena.–Voimme jatkossa pyörittää myös päivänäytöksiä. Pienemmissä saleissa ei enää tarvitse aloittaa näytöstä samaan aikaan. Elokuvia voidaan myös esittää nykyistä pidempään.Suurin saleista vetää 250 katsojaa, muut ovat 100-, 70- ja 25-paikkaisia. Pienin on niin sanottu vip-sali, johon tulee sähkösäätöiset luksustuolit. Ääni- ja katselutekniikkaa uudistetaan.–Akustiikaltaan teatteri toteutetaan niin sanotusti kelluvana rakenteena eli äänet eivät kantaudu kauppakeskukseen. Kokonaisuutta ovat suunnittelemassa Suomen huippuasiantuntijat, Lindqvist kertoo.Kotkan Leffat työllistää nyt kuusi henkilöä, jatkossa yhdeksästä kymmeneen.Puhilas ja Linqqvist toteavat uusien tilojen palvelevan tarvittaessa myös kokous- ja tapahtumatiloina.Nykyiset Kino-Palatsin ja Trion tilat ovat taloyhtiöiden omistuksessa. Niiden jatkokäytöstä ei ole vielä suunnitelmia.Kino-Palatsin tiloissa toimi 1980-luvulla ravintola Tähti-Palatsi, mutta sali muutettiin myöhemmin takaisin alkuperäiseen käyttöönsä elokuvateatteriksi. 14.2.2017 > Elokuvamaailma tulee Pasaatiin 10.2.2017 > Kotkan historiaa netissä 8.2.2017 > MIELIPIDE: Kotkan kaupungin juuret 3.2.2017 > Värikäs fantasiamaailma esittäytyy > Kantasataman outlettiin uusia nimiä 1.2.2017 > Ahtaus helpottuu kesän jälkeen 31.1.2017 > Oikaisu 27.1.2017 > Työttömyys vaivasi 1970-luvullakin 25.1.2017 > ”Kyllä sen pitää pari vuosikymmentä kestää” 24.1.2017 > Yhdistykset asukkaan asialla << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>