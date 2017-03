17.3.2017 00:00 Kotkan kaupunginteatterin johtaja sai potkut Kotkan kaupunginteatterin johtaja Snoopi Sirenin elokuussa vuonna 2014 alkanut työ on päättynyt 16. maaliskuuta. Kotkan Kaupunginteatterin hallituksen mukaan viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana on ilmennyt, että Sirenin yleisjohtamisen ja etenkin henkilöstöjohtamisen taitonsa eivät ole sillä tasolla, mitä keskisuuren laitosteatterin johtaminen edellyttää.

Teatterin henkilökunta on kärsinyt puutteellisesta henkilöstöjohtamisesta siinä määrin, että teatterin hallitus todettuaan tilanteen vakavuuden päätti yksimielisesti lopettaa Sirenin työsuhteen luottamuspulan vuoksi.

