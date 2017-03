22.3.2017 00:00 ”Keskustelua ei ole koskaan liikaa” Kouvolan uusi kaupunginjohtaja Marita Toikka puhuu avoimesti ja suoraan. Marita Toikka, on kulunut viikko valinnastasi Kouvolan kaupunginjohtajaksi. Miten on arki sujunut?

–Vauhdikkaasti. Ensimmäinen viikko on ollut hyvin työntäyteläinen ja oma fiilis on ollut hyvä.

Miksi halusit Kouvolan johtoon?

–Näen Kouvolassa sellaista potentiaalia ja potkua, että tässä kuntarakenteen historian suurimmassa rakennemuutosvaiheessakin sillä on erinomaiset edellytykset kehittyä ja luoda hyvä kaupunki asua, opiskella, yrittää ja tehdä työtä sekä nauttia muutenkin elämästä täysivaltaisesti.

Millaisen roolin aiot kaupunginjohtajana ottaa?

–Kannustan ja peräänkuulutan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassa. Olen vastuunkantaja ja pidän siitä, että asioista puhutaan avoimesti ja suoraan. Aion ottaa vahvasti sellaisen roolin, että haen yhteistyötä niin läpi ja yli kaikkien poliittisten ryhmien kuin myös eri kaupunkiosien välillä, vanhat kuntaliitokset unohtaen.

Miksi naisia ei ole nykyistä enemmän keskisuurten ja isojen kaupunkien johdossa?

–Ylen selvityksen mukaan naiset vaativat itseltään ehkä miehiä enemmän hakiessaan johtaviin virkoihin. Itse toivon, että menemme Suomessa jatkuvasti siinä eteenpäin, ettei sukupuolella ole väliä tässäkään asiassa.

Esikuvasi naisjohtajana?

–Helvi Sipilä. Äänestin häntä 9-vuotiaana koulun varjovaaleissa Suomen presidentiksi. Olin luokan ainut hänelle äänensä antanut. Sipilä teki vaikuttavan uran Suomessa ja kansainvälisesti, oli vahva nainen ja vaikuttaja, lakimies, varatuomari sekä ihmisoikeuksien puolustaja. Valtioneuvos Riitta Uosukainen on myös omalla roolillaan ja vaikuttamisellaan tukenut minua henkisesti omalla urallani.

Onko sinulla jo valmiita verkostoja Kymenlaakson suuntaan?

–Suomi on pieni maa ja tunnen ihmisiä niin virkamiehistä, luottamushenkilöistä kuin yritys- ja yhdistysmaailmasta varsin kattavasti myös Kymenlaakson alueelta.

Millaisena näet kymenlaaksolaisen kuntayhteistyön?

–Konkreettisesti pääsen näkemään kuntayhteistyötä viran vastaanottamisen jälkeen. Tiivis ja välitön vuoropuhelu avoimessa kuntakentässä on parasta yhteistyötä. Keskustelua ei varmasti ole koskaan liikaa.

Onko maakunta- ja sote-uudistus Kouvolalle uhka vai mahdollisuus?

–Se tulee nähdä mahdollisuutena. Kouvolan tulee tunnistaa omat erityistekijänsä ja lähteä ne edellä kohti tätä murrosta.

Milloin aloitat uudessa työssäsi?

–Käytännössä työni alkoivat välittömästi valintapäätöksen jälkeen. Muodollisesti otan viran vastaan 1.5. lukien, mikäli tämä sopii sekä Kouvolan että Imatran päättäjille.

Teija Piipari

