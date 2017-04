31.3.2017 14:00 Henkirikos Turvalassa Kotkan Turvalassa on tapahtunut henkirikos. Poliisi sai torstaina kello 15.56 aikaan ilmoituksen Kotkan Turvalasta, että kerrostalon rappukäytävässä makaa mies, jossa on väkivallan merkkejä.



Poliisin tullessa paikalle rappukäytävästä löytyi eloton mies. Henkilöä yritettiin elvyttää, mutta hän menehtyi tapahtumapaikalle. Uhri on kotkalainen ja syntynyt vuonna 1972.



Uhrin löytöpaikan läheisyydestä olleesta asunnosta otettiin kiinni vuonna 1981 syntynyt kotkalainen mieshenkilö.



Poliisi jatkaa esitutkintaa ja tulee esittämään kiinniotettua henkilöä vangittavaksi.



