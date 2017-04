7.4.2017 00:00 Hyväntuulentielle kameratolppia Kotkan Hyväntuulentien varteen asennetaan neljä kameratolppaa valvomaan nopeuksia. "Pönttöpoliisit" saataneen paikoilleen loppukesällä tai alkusyksystä.

Paikat on jo valittu. Yksi tulee Korelaan Kotkansaarelle päin ajettaessa, yksi samaan suuntaan tien loppupäähän lähelle McDonaldsia ja kaksi Paimenportille molemmille puolille tietä.

–Paimenporttihan on se ongelmallisin paikka. 50 kilometrin nopeusrajoitusalueella ajellaan ylinopeuksia, samaten punaisia valoja päin, perustelee paikanvalintoja liikenneturvallisuusvastaava Sonja Lehtonen Kaakkois-Suomen ely-keskuksesta.

Ely-keskus vastaa tolppien rakennuttamisesta, poliisi niiden käytöstä.



Hyväntuulentien uudistaminen on lykkääntynyt toistuvasti rahapulan vuoksi. Eikä sitä ole näköpiirissä ihan lähivuosinakaan.

Tuoreimman suunnitelman mukaan Paimenportille tehdään eritasoliittymä. Samalla kulkuyhteydet keskussairaalalle selkiytyvät. Kyminlinnan ja Paimenportin välille pystytetään keskikaide.

Metsolan tasoristeys liikennevaloineen säilyy. Hietasen sataman liikenteen vähenemisen myötä eritasoliittymä on unohdettu. Näin myös kustannukset ovat alentuneet.

Kustannusarvio on noin 27 miljoonaa euroa, josta Kotkan maksettavaksi tulisi runsaat kuusi miljoonaa euroa.

