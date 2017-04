12.4.2017 00:00 ”Haluaisin oppia tankotanssin” VIIKON KASVO Anne Niilola muistetaan Maalaiskomedioiden Virpi Hakkaraisena. Kuka ja mikä olet?

–Kuusankoskella syntynyt, nykyisin Haminan Reitkallissa asuva näyttelijä Anne Niilola (53). Kirjoitin ylioppilaaksi Kuusankosken lukiosta vuonna 1982. Valmistuin näyttelijäksi Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitokselta vuonna 1991. Perheeseeni kuuluvat avomieheni Jari Vähämäki ja kaksi aikuista lasta Ida ja Joonas. Lemmikkeinä meillä on neljä maatiaiskissaa.



Miten tulit valinneeksi näyttelijän ammatin?

–Lapsuuden ammattihaaveeni oli näyttelijä. Näyttelin jo kansakouluaikoina. Menin 12-vuotiaana vanhemman siskoni Merjan perässä Kuusankosken teatteriin. Ensimmäinen roolini oli kesäteatterissa Kettumäellä. Lukion jälkeen opiskelin kolme vuotta Tampereen yliopiston draamalinjalla Kari Salosaaren johdolla. Nätylle pääsin 1987 Kaisa Korhosen professorikaudella. Varasuunnitelmani oli ryhtyä puutarhuriksi.



Taiteilijaesikuvasi?

–Seela Sella ja Eeva-Kaarina Volanen.



Mikä on parasta työssäsi?

–Se että omasta itsestään löytää koko ajan uusia piirteitä.



Mitä piirteitä arvostat itsessäsi?

–Siviilielämässä olen periksiantamaton ihminen, joka haluaa puolustaa heikompiaan.



Huonoin piirteesi?

–Kärsimättömyys, kun joku oikein jahkailee.



Minkä uuden taidon haluaisit oppia?

–Tankotanssin.



Mille naurat?

–Huonolle huumorille. Löydän huumoria melkein mistä tahansa.



Mikä ärsyttää?

–Pikkumaisuus, epärehellisyys ja käärmeily.



Lempivärisi?

–Vaatetuksessa aikaisemmin musta ja valkoinen, nykyään punainen ja yleensä voimakkaat värit.



Ketä fanitit nuorena?

–David Bowieta.



Mikä tekee sinut onnelliseksi?

–Kun sukulaiset ja erittäinkin lähisukulaiset kerääntyvät viettämään juhlaa. Toinen asia on puutarha, jossa saatan viettää koko päivän.



Kenelle haluat lähettää terveisiä?

–Äidilleni Kaija Niilolalle.



Mitä sanot, kun kaikki menee pieleen?

–Tää on sitä Niilolan kivirekeä, mitä pitää perässään vetää.



Bravuurisi keittiössä?

–Alkuun fetasalaatti oman puutarhan vihanneksista, lohkoperunat kunnolla maustettuina lihapullien tai kanan kera ja jälkiruokana marjapiirakka itsepoimituista marjoista.



Mikä on lempinimesi?

–Mallu.



Kumman ottaisit, tatuoinnin vai lävistyksen?

–Tässä ammatissa en kumpaakaan, mutta muuten voisin ottaa hyvin pienen tatuoinnin.



Mitä kotkalaista veisit tuliaisiksi kaukaiselle ystävälle?

–Posso-munkin.

