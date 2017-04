19.4.2017 00:00 Liikuntaa ja hyvinvointia Metsolassa Liikuntaan ja hyvinvointiin pääsee tutustumaan lauantaina 22. huhtikuuta kello 10–16 Metsolan Xamk-kampuksella. Terveytesi parhaaksi -messuilla voi tutustua eri lajeihin sekä hyvinvointi- ja urheilutarvikkeisiin. Tarjolla on myös kuntotestausta ja hierontaa. Messuilla kuullaan neljä eri luentoa. Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Höfling Imke kertoo monipuolisesta kestävyysharjoittelusta. Naprapaatti Petteri Koski luennoi liikunnan terveysvaikutuksista. OMT-fysioterapeutti Juha Hiltusen aiheena on kuntoliikkujan tyypilliset sudenkuopat. Naprapaatit Janne Veija ja Sami Aalto valottavat lasten ja nuorten voimaharjoittelua.

Jokaisen luennon yhteydessä arvotaan yhteistyökumppanien (Kotka Trail, Matkapojat Oy, TeamSporttia Kotka, Suomen Naprapaattiyhdistys) lahjakortteja.

Järjestäjiin kuuluvan Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian toiminnanjohtaja Jiri Auranen on tyytyväinen ensimmäistä kertaa järjestettävien messujen näytteilleasettajien määrään.

–Näytteilleasettajia on parikymmentä ja muutamia paikkoja on vielä vapaana. On hienoa, että esimerkiksi Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Steveco Oy ovat tilanneet lippuja henkilökunnalleen. Pyrimme tekemään messuista jokavuotisen tapahtuman.

Nälkäkään ei pääse messuilla yllättämään, sillä kampuksen ravintola on avoinna.

Käteisellä ovelta saatavat liput messuille maksavat viisi euroa, alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi.

Messut järjestävät Xamkin Naprapaattiopiskelijat, Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia ja Kotkalaisen Huippu-urheilun Tuki ry.

Lisätietoja:



JUHA KOSKI

