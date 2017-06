9.5.2017 00:00 Cursorin toimitusjohtajalle potkut Kotkan–Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu. Cursorin hallitus on tehnyt 9. toukokuuta päätöksen toimitusjohtajan johtajasopimuksen päättämisestä eli kansankielellä potkujen antamisesta. Nykyinen toimitusjohtaja Mika Perttunen jättää tehtävänsä samantien. Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimitetty yhtiön talous- ja hallintojohtaja Tiina Suni. Cursorin hallituksen puheenjohtaja Hannu Karavirta ei suostu yksilöimään potkujen syytä.

–Hallituksen ja toimitusjohtajan välinen yhteistyö ja suhde ei ole kehittynyt kuten hallitus odotti, muotoilee Karavirta.

Cursorin hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan hakuprosessin. Karavirran mukaan uusi toimitusjohtaja valittanee alkusyksystä. Tuleeko paikasta avoin haku vai ei, ei ole vielä selvillä.

Mika Perttunen on toiminut Cursorin toimitusjohtajana vuodesta 2015 lähtien.

–Kiitän omasta ja hallituksen puolesta Mika Perttusta kehittämisyhtiö Cursorin ja seudun hyväksi tehdystä työstä, sanoo Karavirta yhtiöltä tulleessa tiedotteessa.

