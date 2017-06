31.5.2017 00:00 Isot juhlat – paljon tilaa SUPERKESÄ Suuret purjelaivat ja Meripäivät täyttävät Kantasataman. Ohjelmapäällikkö Tiina Salonen (edessä) ja tapahtumatuottajat Heli Toikka sekä Niclas Blomqvist ovat innoissaan etenkin taustalla näkyvästä V2-hallista eli Meripäivä-klubista, jossa pyörii ohjelmaa aamusta yöhön. –Vaikka 300 000 kävijää tulisi, on täällä tilaa kävellä, toteaa tapahtumatuottaja Heli Toikka viittoillen Kantasataman asvalttikenttien suuntaan.

Suurten purjelaivojen vierailu ja Meripäivät täyttävät Kotkan vanhan sataman heinäkuussa. Käytössä on koko satama-alue Puuvenekeskuksesta laitureiden päähän saakka. Myös muutama jättikokoinen varastorakennus sekä merikeskus Vellamo on valjastettu käyttöön.

Juhla-alueen mittakaavasta saa käsityksen, jos muistelee joitakin vuosia sitten satamassa pidettyjä Meripäiviä.

–Nyt tilaa on kolme kertaa enemmän, ohjelmapäällikkö Tiina Salonen kuvaa.



Kaikkien aikojen superjuhlaa on työstetty tosissaan jo pari vuotta. Talven aikana esimerkiksi eräässä satamavarastossa on rakennettu ponttoonilaitureita, jota tulevat kiertämään ulkopuolella pienempiä aluksia.

–Laitureilta pääsee katsomaan aluksia läheltä. Pyrimme kaikin tavoin huomioimaan lapsiperheiden lisäksi myös esteettömän kulun. Teemme yhteistyötä esimerkiksi Kotkan vanhusneuvoston kanssa, Heli Toikka kertoo.

–Minulta on kysytty, paljonko maksaa, että laivoja pääsee katsomaan. Vastaus on, ei mitään, Toikka lisää.



Meripäiväalueella maksullisia tapahtumia ovat oikeastaan vain Meripäiväareenan ja eräät V2-hallin konsertit.

Jos on tilaa, niin suuret ovat juhlatkin. Purjelaivoja on tulossa viimeisen tiedon mukaan 80, joista suuri osa niin sanottuja A-luokan suuria aluksia. Pelkästään laivojen miehistöä on lähes kolmisen tuhatta henkeä.

Kävijöitä palvelevat useat ravintolat, joista osa on paikallisten yrittäjien pyörittämiä. Järjestäjät lupaavat, että ruoka- ja juomapuolelle on panostettu. Eksoottisten herkkujen pariin pääsee myös kansainvälisillä suurmarkkinoilla, jota alkavat heti Puuvenekeskuksen kohdalla.

Moottoreiden pärinääkin on luvassa. Varastojen väliin rakennetaan karting-rata.

Alueelle johtaa neljä porttia.

–Porteilla tulee näkymään vanha satamatyö. Muutenkin olemme panostaneet visuaalisuuteen, Heli Toikka sanoo.

JUHA KOSKI

juha.koski @ ankkurilehti.fi –Vaikka 300 000 kävijää tulisi, on täällä tilaa kävellä, toteaa tapahtumatuottajaviittoillen Kantasataman asvalttikenttien suuntaan.Suurten purjelaivojen vierailu ja Meripäivät täyttävät Kotkan vanhan sataman heinäkuussa. Käytössä on koko satama-alue Puuvenekeskuksesta laitureiden päähän saakka. Myös muutama jättikokoinen varastorakennus sekä merikeskus Vellamo on valjastettu käyttöön.Juhla-alueen mittakaavasta saa käsityksen, jos muistelee joitakin vuosia sitten satamassa pidettyjä Meripäiviä.–Nyt tilaa on kolme kertaa enemmän, ohjelmapäällikkökuvaa.Kaikkien aikojen superjuhlaa on työstetty tosissaan jo pari vuotta. Talven aikana esimerkiksi eräässä satamavarastossa on rakennettu ponttoonilaitureita, jota tulevat kiertämään ulkopuolella pienempiä aluksia.–Laitureilta pääsee katsomaan aluksia läheltä. Pyrimme kaikin tavoin huomioimaan lapsiperheiden lisäksi myös esteettömän kulun. Teemme yhteistyötä esimerkiksi Kotkan vanhusneuvoston kanssa, Heli Toikka kertoo.–Minulta on kysytty, paljonko maksaa, että laivoja pääsee katsomaan. Vastaus on, ei mitään, Toikka lisää.Meripäiväalueella maksullisia tapahtumia ovat oikeastaan vain Meripäiväareenan ja eräät V2-hallin konsertit.Jos on tilaa, niin suuret ovat juhlatkin. Purjelaivoja on tulossa viimeisen tiedon mukaan 80, joista suuri osa niin sanottuja A-luokan suuria aluksia. Pelkästään laivojen miehistöä on lähes kolmisen tuhatta henkeä.Kävijöitä palvelevat useat ravintolat, joista osa on paikallisten yrittäjien pyörittämiä. Järjestäjät lupaavat, että ruoka- ja juomapuolelle on panostettu. Eksoottisten herkkujen pariin pääsee myös kansainvälisillä suurmarkkinoilla, jota alkavat heti Puuvenekeskuksen kohdalla.Moottoreiden pärinääkin on luvassa. Varastojen väliin rakennetaan karting-rata.Alueelle johtaa neljä porttia.–Porteilla tulee näkymään vanha satamatyö. Muutenkin olemme panostaneet visuaalisuuteen, Heli Toikka sanoo. 21.6.2017 > Kuokka maahan loppukesästä > Kotkalaista olutta pukkaa 16.6.2017 > Apua suljettuun maahan 15.6.2017 > Hyväntuulentien painaumaa korjataan 13.6.2017 > Ravintola ryöstettiin Kotkassa > Meriniemi avaa ovensa > ”Tiesin Jussin voittavan” 8.6.2017 > Uusi täky meripuistoon 2.6.2017 > Laudaturit latinasta 31.5.2017 > Isot juhlat – paljon tilaa << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>