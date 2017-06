13.6.2017 00:00 ”Tiesin Jussin voittavan” PERUSSUOMALAISET Juho Eerola otti puoluekokouksessa henkilökohtaisen revanssin. –Valinta suoraan ensimmäisellä kierroksella oli yllätys. Mutta muuten tiesin Jussi voittavan. Niin paljon olen kentällä kulkenut, kuvaa kotkalainen perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola puoluekokousta.

Jussi Halla-aho valittiin äänivyöryllä perussuomalaisten uudeksi puheenjohtajaksi Jyväskylässä viime viikonloppuna.

Eerola kertoo, että puoluekokouksessa oli paikalla myös iso joukko eteläkymenlaaksolaisia perussuomalaisia.

–Muutamaa lukuunottamatta kaikki olivat Halla-ahon kannalla.



Eerolalle puoluekokous oli myös henkilökohtaisen revanssin paikka. Kaksi vuotta sitten hän putosi puheenjohtajistosta, mutta nyt kokous äänesti miehen kolmanneksi varapuheenjohtajaksi.

–Kaksi vuotta sitten väitettiin, että olen Soinin ja hallituspolitiikan takana, nyt sitten taas jotain muuta, mies kummastelee.

Eerola on tyytyväinen uuteen puheenjohtajistoon, johon kuuluvat myös Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen.

–Mielestäni Jussi Niinistö olisi kyllä voinut jatkaa.

Etenkin Teuvo Hakkaraisen valinta on herättänyt keskustelua. Joissain kirjoituksissa Hakkaraisen valintaa kuvattiin sanoilla ”märkä rätti suoraan naamaan.”

Eerola sanoo, että Hakkaraiselle löytyy uuden puheenjohtajiston työnjaossa oma roolinsa.

–Teuvo kääntää kenttää mönkijällä. Kentän kiertäminen on jäänyt puolueen johdolta liian vähiin. Hakkarainen on sitä suositumpi, mitä kauemmas kasvukeskuksista mennään.



Hieman ennen haastattelua on tullut tieto, että Halla-ahon johtama perussuomalaiset ei mahdu samaan hallitukseen kokoomuksen ja keskustan kanssa.

–Järkytys voitti näköjään järjen. No, eipä ollut meistä kiinni. Olisimme jatkaneet ja sitoutuneet hallitusohjelmaan. Mutta naamat eivät näköjään miellyttäneet, Eerola sanoo.

Hän arvelee, että oppositioasema tarjoaa hyvät mahdollisuudet kannatuksen roimalle kasvulle.

–Kokoomus ja keskusta tarjoavat meille siihen tilaisuuden oikein kultalautasella. Kannatuksemme tulee kasvamaan roimasti jo puolessa vuodessa. Uskon, että hallituksessa pysymälläkin olisi saatu kannatus kasvamaan 8–9 prosentin lukemista jonnekin 11–12 prosenttiin. Kipeät leikkaukset on tehty ja talous kasvussa.



Eerola ei ymmärrä puheita Veikko Vennamon poliittisen perinnön ja pienen ihmisen asian unohtamisesta.

–Aika on täysin toinen kuin on 1970- ja 80-luvulla. Ajat muuttuvat ja puolueet muuttuvat. Olisiko joku voinut 1970-luvulla kuvitella, että kokoomus joskus äänestää sukupuolineutraalin avioliiton puolesta.

Eerola muistuttaa, että perussuomalaisten edeltäjäpuolueen SMP:n eräät kansanedustajat käyttivät aikoinaan kovaa kieltä maahanmuuttajista.

–Nykyään sellaiset puheet johtaisivat ilman muuta rangaistukseen.



JUHA KOSKI

juha.koski@ankkurilehti.fi



