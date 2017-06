16.6.2017 00:00 Apua suljettuun maahan ILOA JA KYYNELIÄ Markku Toimela on nähnyt Pohjois-Korean arjen läheltä. –Pienissä tehdaskaupungeissa saattaa nähdä aliravittuja ihmisiä. Osuustoimintatiloilla työskentelevillä on hyvin ruokaa. Pääkaupunki Pjongjang taas on Dubai, luonnehtii yli 30 kertaa Pohjois-Koreassa vieraillut kouvolalainen Markku Toimela, 62.

Hänen mukaansa pohjoiskorealaiset ovat huumorintajuisia ja tunteellisia ihmisiä, eivät mitään robotteja, kuten länsimainen media välillä esittää. Toimela sanoo, että oikean kuvan saaminen edellyttää kunnollista tutustumista ihmisiin, mikä aniharvalle maassa vierailevalle on mahdollista.

Toimela on työskennellyt kansainvälisen kristillisen avustusjärjestö Fidan tehtävissä ympäri Pohjois-Koreaa yhteensä yli kahden vuoden ajan. Hän on vienyt ruokatarvikkeita niin päiväkoteihin kuin sairaaloihin, asentanut hammaslääkärin tuoleja ja rakentanut perunavarastoja. Niinpä pohjoiskorealaisten arki on auennut ainutlaatuisella tavalla.



Toimela ei halua ottaa kantaa politiikkaan, mutta sanoo, että rajoituksia ihmisten elämässä toki on. Toimelankin seurassa on käytännössä koko ajan hallinnon edustaja.

–Hän varmaankin raportoi, missä liikun ja mitä puhun. Mutta siitä ei vain kannata välittää. Kyllä siellä on ihan mukavaa olla töissä.

Toimelan mukaan maan johtajaa voi verrata kristillisten Jumalaan, jonka olemassaoloa ei aseteta kyseenalaiseksi.

–Johtajan henki leijuu kaikkialla ja häntä kunnioitetaan. On kysytty, oliko kansalaisten itku vaikkapa Kim Jong-Ilin hautajaisissa aitoa. Kyllä se oli.



Lännessä kipakkaa arvostelua herättäneet ydinkokeet eivät ole Toimelankaan mielestä hyvä asia.

–Miksi sitten muilla mailla on oikeus tehdä näitä kokeita? Olisi parempi, että mikään maa ei räjäyttelisi ydinpommeja. Sotakorkeakoulujen sijaan pitäisi olla rauhankorkeakouluja.

Sydäntä särkeviä näkyjä Toimela on kohdannut maaseudun sairaaloissa.

–Omaiset tuovat kaminoita osastoille. Muuten tippaletkut jäätyisivät. Sairaaloissa saattaa olla parinkin viikon sähkökatkoja.

Mutta yhtä kurjuutta Pohjois-Korean todellisuus ei ole.

–Kaikki osaavat lukea ja yhtään työtöntä ei maassa ole.



On myös arvuuteltu, kuinka kauan Kimien jo kolmanteen polveen edennyt diktatuuri pysyy pystyssä.

–Uskon, että markkinatalous tulee muuttamaan maan. Se näkyy jo, Toimela sanoo.

Toimela on lähtenyt avustustöihin kaukomaille jo 1986. Ensimmäinen kohdemaa oli Bangladesh, jossa piti viivähtää vain tovi. Reissu venähti kuitenkin kuuden vuoden mittaiseksi. Myös Mongolia on tullut tutuksi. Kotimaassa ollessaan mies on pitänyt näyttelyitä ja käynyt antamassa kouluissa kansainvälisyyskasvatusta.

Ensi viikolla julkistetaan Toimelan elämänkerta Salakahvilla Pohjois-Koreassa, jossa mies kertoo arkisesta aherruksesta kaukomailla.

–Syksyllä mennään taas Pohjois-Koreaan.

