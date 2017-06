21.6.2017 15:00 Kuokka maahan loppukesästä KANTASATAMA Ostoskeskus sai uutta virtaa kampus- ja areenasuunnitelmista. Kuokan iskeytymistä Kantasataman asvalttiin on Kotkassa odotettu kolmisen vuotta. Outlet-hankkeen vetäjä Cameron Sawyer lupaa, että purkutyöt ja alueen paaluttaminen alkavat kuluvan kesän loppuun mennessä.

–Muutaman päivän kuluttua allekirjoitamme maanvuokrasopimuksen ja vuokra alkaa juosta kaupungille, Sawyer kertoi viime keskiviikkona Vellamossa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Tilaisuudessa valotettiin ammattikorkeakoulun kampuksen, tapahtuma-areenan ja hotellin rakentamissuunnitelmia. Tavoitteena on, että Vellamon läheisyydessä olisivat vuonna 2020 valmiina Xamk:in uusi kampus, kaupungin rahoittama areena ja Sawyerin outlet-hankkeeseen kytkeytyvä hotelli.



JUHA KOSKI

juha.koski@ankkurilehti.fi



