28.6.2017 00:00 Ulos huoneesta tunnissa PAKOHUONE Kotkaan on rantautunut nuorten aikuisten ryhmäpeli. Kahdesta viiteen henkilöä suljetaan samaan huoneeseen. Ulos on päästävä tunnin sisällä. Ovi avautuu vain, jos huoneessa olevat tehtävät ja arvoitukset on ratkaistu.

–Tämä on Kotkan ensimmäinen pakohuone, kertoo KV-Games.fi:n yrittäjä Samuel Sterling Jylpyllä.



Pakohuoneita on jo esimerkiksi pääkaupunkiseudulla lukuisia. Maailmalla niiden suosio on kasvanut räjähdysmäisesti.

–Pelin idea on alun perin Japanista. Itse kävin ensimmäisessä pakohuonepelissäni viisi vuotta sitten Pietarissa.

Sterlingin mukaan kyseessä on vuorovaikutteinen ryhmäpeli nuorille aikuisille.

–Pakohuoneet rakentuvat jonkin teeman ympärille. Tämä on nimeltään 5. Elementti ja se perustuu samannimiseen elokuvaan (The Fifth Element).

Elokuvan näkemisestä on hyötyä huoneen ongelmien ratkomisessa joskaan välttämätöntä se ei ole.



Kotkan pakohuoneen varoitetaan olevan vaikea.

–Täällä on harhaanjohtavia johtolankoja. Voi tuntua, että pelissä etenee mutta päätyykin umpikujaan, Sterling naurahtaa.

Idea on se, että 100 prosenttia pelaajaryhmistä ei huonetta läpäise annetussa ajassa, muuten pakohuone on liian helppo.

–Esimerkiksi testiryhmä ei läpäissyt huonetta annetussa ajassa.

Jos päät lyövät huoneessa täysin tyhjää, pelin operaattorilta voi pyytää vihjeitä tabletin välityksellä.

–Vihjeet ovat kuitenkin hienovaraisia.

Operaattori ilmoittaa myös jäljellä olevan ajan.

–Sekin luo painetta huoneeseen ja antaa hyvällä tavalla adrenaliinia pelaajille.

Sterling lupaa, että jatkossa Kotkaan tulee vielä uusia pakohuoneita yksi tai kaksi.

Veli-Pekka Kelloniemi



