Vivanin risteilylle vielä tilaa

Ilmoittautua risteilylle voi Internet-sivuilla Perinteiselle ja suositulle Kotka-seuran vuosittaiselle Ruotsinsalmen risteilylle sunnuntaina 9. heinäkuuta kello 11–14 on vielä tilaa. FM Leena Haila kertoo Ruotsinsalmen ruudinkatkuisista meritaisteluista. Laivalla on tarjolla myös syötävää ja juotavaa.Vuosina 1789 ja 1790 käydyt taistelut Venäjän ja Ruotsin laivastojen välillä kuuluvat maailman suurimpiin meritaisteluihin.Ilmoittautua risteilylle voi Internet-sivuilla www.kotka-seura.fi. Hinta on 30 euroa aikuista ja 15 euroa 6–15 -vuotiasta osallistujaa kohti.