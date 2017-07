5.7.2017 12:00 Ankkurin kansainvälinen liite ilmestynyt Kaupunkilehti Ankkurin kansainvälinen, Kotkaan saapuvalle 9000 ulkomaalaisen risteilyvieraan joukolle suunnattu The Anchor-lehti on ilmestynyt.



Lehti jaetaan kahteen otteeseen myös Kotkan, Haminan, Loviisan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kotitalouksiin 5.7. ja 12.7.



Lehti jaetaan Mussalon satamaan saapuville risteilyturisteille maanantaina 10.7. ja maanantaina 17.7.



5.7. ja 12.7. ilmestyvät Ankkurit jaetaan TSR- ja Meripäiväviikkojen erikoisjakeluna myös Kotkan, Karhulan ja Haminan keskustojen liikkeisiin.



