11.7.2017 15:00 Lounaskonsertti Kotkan kirkossa Soi Suomeni suvessa - suomalaisia suven säveliä ja tuliaisia merten takaa -lounaskonsertissa 12. heinäkuuta Kotkan kirkossa kuullaan kello 12 alkaen muun muassa Kasken, Pylkkäsen, O. Merikannon ja Maloten yksinlauluja, joita tulkitsevat sopraano Ilona Jokinen ja pianisti Minttu Siitonen.

Useissa laulukilpailuissa palkittu Ilona Jokinen on saanut kiitosta raikkaasta sopraanostaan, säteilevästä lavapersoonastaan ja monipuolisesta osaamisestaan sekä ohjelmistostaan. Jokinen on laulanut useita ooppera- ja musikaalirooleja, konsertteja ja kirkkoteoksia. Suomen lisäksi hän on konsertoinut Japanissa, Irlannissa, Espanjassa sekä USA:ssa, jossa hän tällä hetkellä asuu.

Minttu Siitonen esiintyy sekä solistina, kamarimuusikkona että liedpianistina. Hän on syventynyt erityisesti laulajien kanssa työskentelyyn ja tekee tiivistä yhteistyötä nuoren polven eturivin laulajien kanssa. Taiteellisen työnsä ohella Minttu toimii Kotkan seudun musiikkiopiston pianonsoiton opettajana.

Lounaskonserttiin on vapaa pääsy.