25.7.2017 15:00 Kiessi sai uuden ilmeen Jos se askarruttaa, miten sanat silat, obersekki tai rillat liittyvät hevosiin, kannattaa tehdä kesäretki Harjun Oppimiskeskukseen Virolahdelle. Sen yhteydessä toimiva hevosajoneuvomuseo Kiessi avasi uudistettuna ovensa yleisölle viime keskiviikkona. Alun perin Kiessi avattiin vuonna 1999 Harjun yli sata vuotta sitten rakennettuun kalustovarastoon. Museo syntyi kotiseutuneuvos Risto Rahkosen aktiivisuuden ansiosta. Hän oli kerännyt jo pitkään erilaisia hevosajoneuvoja ja -työvälineitä, ja halusi saada ne paremmin yleisön nähtäville. Pikku hiljaa Kiessin kokoelmaan on karttunut yli 80 erilaista esinettä, eivätkä ne enää sopineet edustavasti esille suhteellisen pieniin tiloihin. –Viime syksynä mietimme, millaisen korren kannamme yhteiseen kekoon kun Suomi juhlii sataa vuottaan. Päätimme laittaa Kiessi-museon kuntoon, kertoo Harjun Oppimiskeskuksen rehtori Mika Palosara.

–On tärkeää, että saamme tällaisen yhteisen kulttuuriperinnön paremmin käyttöön. Kuluneen vuoden aikana mittavalle kokoelmalle suunniteltiin täysin uudenlainen esillepano. Kiessin käytössä olevat tilat remontoitiin viihtyisiksi ja toimiviksi näyttelytiloiksi. Erityistä huomiota kiinnitettiin uusitun näyttelyn elämyksellisyyteen ja tarinallisuuteen. –Samalla saatiin entisen kalustovajan ylimpään kerrokseen monitoimitila Vintti, sanoo projektipäällikkönä toiminut Siru Ahopelto tyytyväisenä.

–Se on oiva paikka erilaisiin kesätapahtumiin, kuten häihin ja konsertteihin. Myös alakerran romuvarasto otettiin parempaan käyttöön. Tänä vuonna juhlitaan samalla suomenhevosen 110-vuotista taivalta. Sen oma kantakirja perustettiin vuonna 1907.

Kiessi-museon tarkoituksena on säilyttää vanhoja maa- ja metsätöissä käytettyjä hevosajoneuvoja ja työvälineitä, välittää tietoa perinteisistä hevosmiestaidoista sekä kertoa siitä ajasta, jolloin arjen työt tehtiin Suomessa oikeilla hevosvoimilla. MARTTI LINNA