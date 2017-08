9.8.2017 00:00 Kohta ajetaan kovaa Leirillä rakennettiin pienoissähköautoja ja opeteltiin ajamisen taitoja. Kotkalainen Juho Kääriäisen auto oli valmistumassa ja pian oli koeajon aika. –En ole vielä päässyt ajamaan, mutta iltapäivällä varmaan pääsen, kotkalainen Juho Kääriäinen, 9, tuumaili hiljattain Kotkan Pienoissähköautokerhon tiloissa Hovinsaarella.

Meneillään oli kerhon autojen rakentamistaitoja ja ajo-opetusta tarjoavan leirin toinen päivä. Juhon ja kuuden muun leiriläisen autojen korit olivat lähdössä maalaukseen. Alusta, moottori, akselit ja renkaat olivat jo paikoillaan.

Kerhon aktiiveihin kuuluva, osallistujia ohjannut Antti Tainio kertoi kaksipäiväisen leirin sujuneen mukavasti. Osallistujien ikähaitari on 7–13 vuotta.

–Nuoret ovat jaksaneet paneutua autojen rakenteluun kiitettävästi, pitkäjännitteisyyttä on riittänyt, Tainio kehui.



Mikä sitten on ollut mielenkiintoisinta?

–Ainakin juottaminen oli kivaa, Juho Kääriäinen kuvaili.

Pienoissähköauton rakentaminen ei ole mikään viiden minuutin naps-naps -suoritus. Parhaimmillaan satasen vauhtia kiitävä auto kootaan pienistä osista akselien laakerointeja myöten. Muovinen korikin maalataan itse.

Kotkan kerholla on kelpo tilat Hovinsaarella entisessä Eteenpäin-sanomalehden toimitalossa, joka tunnetaan nykyään Ympäristötalona. Radalla on mittaa 46 metriä ja se kuuluu Suomen parhaimpiin.

–Meille on tulossa lisäksi 39-metrinen, hieman kevytrakenteisempi ja kasattava rata. Sen avulla käymme esittelemässä lajia esimerkiksi messuilla ja kouluissa, Antti Tainio kertoo.



Leirin yksi tarkoitus oli houkutella lajin pariin uusia harrastajia. Juho Kääriäinenkin oli kuullut, että Kotkassa on autorata, mutta ei oikein tiennyt missä. Sitten äiti kysyi, että kiinnostaisiko autojen rakentelua ja ajamista sisältävä leiri.

–Sanoin, että vielä kysytkin.

Hovinsaarella on kaksi kerhoiltaa viikossa.

–Aion kyllä käydä niissä, Juho totesi.

Pienoissähköautojen harrastamisella on Kotkassa pitkät perinteet jo 1960-luvulta saakka. Tiettävästi Suomen ensimmäiset kilpailut pidettiin Karhulassa joulukuussa 1961. Tapahtumasta on säilynyt minuutin mittainen tv-filmi, joka on nähtävillä Ylen Elävässä arkistossa.

Uudempien kotkalaisten autojen vauhtia voi ihailla vaikkapa Ankkurin nettisivujen kautta avautuvassa DuoKymi-tv:ssä.



JUHA KOSKI

juha.koski@ankkurilehti.fi –En ole vielä päässyt ajamaan, mutta iltapäivällä varmaan pääsen, kotkalainen, 9, tuumaili hiljattain Kotkan Pienoissähköautokerhon tiloissa Hovinsaarella.Meneillään oli kerhon autojen rakentamistaitoja ja ajo-opetusta tarjoavan leirin toinen päivä. Juhon ja kuuden muun leiriläisen autojen korit olivat lähdössä maalaukseen. Alusta, moottori, akselit ja renkaat olivat jo paikoillaan.Kerhon aktiiveihin kuuluva, osallistujia ohjannutkertoi kaksipäiväisen leirin sujuneen mukavasti. Osallistujien ikähaitari on 7–13 vuotta.–Nuoret ovat jaksaneet paneutua autojen rakenteluun kiitettävästi, pitkäjännitteisyyttä on riittänyt, Tainio kehui.Mikä sitten on ollut mielenkiintoisinta?–Ainakin juottaminen oli kivaa, Juho Kääriäinen kuvaili.Pienoissähköauton rakentaminen ei ole mikään viiden minuutin naps-naps -suoritus. Parhaimmillaan satasen vauhtia kiitävä auto kootaan pienistä osista akselien laakerointeja myöten. Muovinen korikin maalataan itse.Kotkan kerholla on kelpo tilat Hovinsaarella entisessä Eteenpäin-sanomalehden toimitalossa, joka tunnetaan nykyään Ympäristötalona. Radalla on mittaa 46 metriä ja se kuuluu Suomen parhaimpiin.–Meille on tulossa lisäksi 39-metrinen, hieman kevytrakenteisempi ja kasattava rata. Sen avulla käymme esittelemässä lajia esimerkiksi messuilla ja kouluissa, Antti Tainio kertoo.Leirin yksi tarkoitus oli houkutella lajin pariin uusia harrastajia. Juho Kääriäinenkin oli kuullut, että Kotkassa on autorata, mutta ei oikein tiennyt missä. Sitten äiti kysyi, että kiinnostaisiko autojen rakentelua ja ajamista sisältävä leiri.–Sanoin, että vielä kysytkin.Hovinsaarella on kaksi kerhoiltaa viikossa.–Aion kyllä käydä niissä, Juho totesi.Pienoissähköautojen harrastamisella on Kotkassa pitkät perinteet jo 1960-luvulta saakka. Tiettävästi Suomen ensimmäiset kilpailut pidettiin Karhulassa joulukuussa 1961. Tapahtumasta on säilynyt minuutin mittainen tv-filmi, joka on nähtävillä Ylen Elävässä arkistossa.Uudempien kotkalaisten autojen vauhtia voi ihailla vaikkapa Ankkurin nettisivujen kautta avautuvassa DuoKymi-tv:ssä. 9.8.2017 > Kohta ajetaan kovaa 4.8.2017 > Asuntopalo Kymenlaaksonkadulla 1.8.2017 > MotoGP:tä ajetaan Tillolassa 25.7.2017 > Kotkassa 355 000 vierasta > Kiessi sai uuden ilmeen 18.7.2017 > Kotkan Merikeskus Vellamossa yli miljoona kävijää > Lounaskonsertit jatkuvat 11.7.2017 > Lounaskonsertti Kotkan kirkossa 5.7.2017 > Ankkurin kansainvälinen liite ilmestynyt > Vivanin risteilylle vielä tilaa << Edelliset | Seuraavat >> ARKISTOON >>