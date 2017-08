11.8.2017 00:00 Kolttosia 60 vuoden takaa Tämän minä muistan! -sarja. Kari Kinnunen kävi Sataman kajo -valokuvanäyttelyssä ja löysi vanhasta valokuvasta vielä ne vaahterat, joiden latvuksissa tuli piileskeltyä yli 60 vuotta sitten. Pojanviikarit piileskelivät vaahteroiden siimeksessä yli kolmen metrin korkeudessa. Eletään 1950-luvun puoliväliä Ruotsinsalmenkadun ja Vuorikadun kulmauksessa ja vaahterat kasvoivat laita-aidan takana Teiholan talon naapuritontilla. Pojat olivat sitoneet siiman päähän lompakon.

–Siinä ne ohikulkijat silmiemme alla yrittivät noukkia lompakkoa huonolla menestyksellä, kun tempasimme sen aina siimasta nykäisten tavoittelijan ulottumattomiin. Kaiken kukkuraksi syljeskelimme vielä ihmisten niskaan, paljastaa Kari Kinnunen yli 60 vuoden takaisia kepposiaan.

Eikä hän tehnyt kepposiaan tietenkään yksin, vaan mukana olivat aina naapurin pojat.



Toinen Kinnusen mieleen jäänyt kepponen liittyy vastapäisen Palotornin vuoren kukkaistutuksiin.

–Jo silloinen kaupunginpuutarhuri harjoitteli kukkien asettelua ja me viikarit osoitimme arvostuksemme repimällä kukat maasta.

Kolmas Kinnusen mieliin painunut tapaus liittyy ravintola Kenttiin ja Tukkukaupan taloon, jossa Kinnunen asui.

Yhdessä Tukkukaupan talon torneista säilytettiin Kentin kirjanpitoa ja tositteita.

–Eihän me pojankossit osattu antaa arvoa niille paperilappusille. Ne oli sidottu sopiviin puntteihin, joita oli kiva nakella tornin ikkunoista kadulle. Osan vielä sytytimme tuleen ja ne leijuivat alas tosi näyttävinä tulipalloina.



Kari Kinnunen puhuu kepposista, jotka olivat kotkalaisten poikien arkea vuosina 1953–1955.

Nyt jo muutaman vuoden eläkkeellä ollut Kari Kinnunen teki työuransa rehtorina Työväen Akatemiassa, joka on yleissivistävää ja yliopiston perusopetusta tarjoava kansanopisto opetuksen painottuessa yhteiskuntatieteellisiin, humanistisiin, käyttäytymistieteellisiin ja kulttuurisiin aineisiin.

–En minä rehtorina myöskään takertunut pieniin oppilaiden konnuuksiin enkä rangaissut niistä.

Seppo J.J. Sirkka



Tämän minä muistan! -juttusarja liittyy Sataman kajo -valokuvanäyttelyn kuviin ja ilmestyy Ankkurissa viikoittain.

Ensimmäinen sarjassa julkaistu juttu oli: Mulilammessa leikittiin kesät talvet (Ankkuri 5.8.2017)

Valokuvanäyttely Sataman kajo on nähtävillä Kotkan Valokuvakeskuksessa 27.8. saakka.

Samannimistä valokuvateosta, joka esittelee Kotkan lähihistoriaa 50 vuoden ajalta, myy Valokuvakeskus, Suomalainen Kirjakauppa Kauppakeskus Pasaatissa ja K-supermarket Hyvätuuli.

Sataman kajo -näyttelyn toteuttamisessa ovat olleet mukana kaupunkilehdet Ankkuri & PK, SOS International Oy, Kotkan Valokuvakeskus, Painotalo tt-urex Oy Ab ja Eastpress Oy.