11.8.2017 10:00 Pekka Passi Kotkan Energian toimitusjohtajaksi Kotkan Energia Oy:n uutena toimitusjohtaja aloittaa syyskuun alusta KTM Pekka Passi, 39. Hän on toiminut Kotkan Energian kehitysjohtajana viime keväästä saakka. Aiemmin Passi on työskennellyt muiden muassa Valor Partners -konsulttiyrityksen energiatoimialasta vastaavana partenerina. Kotkan Energian nykyinen toimitusjohtaja Vesa Pirtilä siirtyy vuosilomien käyttämisen jälkeen eläkkeelle. Pirtilä on jatkossakin yhtiön käytettävissä neuvonantajana. Kotkan Energian hallituksen puheenjohtaja Pasi Hirvonen luonnehtii Pekka Passia osaavaksi ja yhteistyökykyiseksi henkilöksi. –Hänellä on laaja kokemus ja toimivat suhteet aina ministeriöitä myöten. Olemme iloisia, että saimme hänet uudeksi toimitusjohtajaksi, Hirvonen toteaa.